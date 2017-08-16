İngiltere ve Rusya'dan dev iki talip
Aziz Yıldırım'ın "Teklif yaptık bekliyoruz" dediği milli oyuncu Emre Mor konusunda önemli gelişmelere yaşanıyor. İnter ile transfer görüşmelerinden bir sonuç alamayan genç yetenek için yeni teklifler gündeme geldi.
İtalyan ekibinin Emre Mor'u 2 yıllığına kiraladığı açıklanmıştı. Hatta Emre, sağlık kontrollerinden bile geçti. Ancak İnter bir anda transferden vazgeçti. İtalya basınına yansıyan haberlere göre Emre Mor'un menajeri Muzzy Özcan'in yüksek komisyon talebinde bulunması transferin gerçekleşmesine engel oldu.
Bu gelişmeler sonucunda İngiliz takımlarından Everton, Emre Mor için devreye girdi. Premier Lig eekibinin menajeri Koeman, genç yeteneklere gösterdiği ilgi ile biliniyor.
Hollandalı çalıştırıcının, Yannick Bolaise'nin uzun süreli sakatlığı sonrası Emre'yi özellikle istediği ve yönetimin teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Bir iddia da Rusya'dan
Bu sezon Zenit'in başına geçen ve kadroyu gençleştirmeye çalışan Roberto Mancini'nin de Emre'nin peşinde olduğu kaydedildi. Şu ana kadar transfere 70 milyon Euro (290 milyon TL) harcayan Rus ekibinin milli futbolcumuz Emre'nin transferi için bastırdığı ve transferinin gerçekleşmesi için bütün şartları zorlamaya hazır oldukları ifade edildi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:39
-
Arda heyecan yarattı!
Toplam 1
Yorum
EVET HEYECANLANDIRIR AMA..!! İŞTE AMASI VAR.. SANKİ YEVHEN KNOPLYANKA DAHA FARKLI HEYECANLANDIRIR GİBİ...!!
-
Seleznov sürprizi
Toplam 1
Yorum
SENİ GS'YA YAKIŞTIRANIN..!! KULAKLARINI 25 M LUK GS TARAFTARI ÇINLATSIN.. :-)))
-
İspanyol Boğası ‘Tosun’a takıldı
Toplam 1
Yorum
BJK daha ilk mac ya !! sonra KRAL NEGREDO oynar tosunuz oturur ..o kadaaaaaaaaaaaaaaar... tosunmus !!
İngiltere ve Rusya'dan dev iki talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.