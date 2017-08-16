İngiltere ve Rusya'dan dev iki talip

İtalyan ekibinin Emre Mor'u 2 yıllığına kiraladığı açıklanmıştı. Hatta Emre, sağlık kontrollerinden bile geçti. Ancak İnter bir anda transferden vazgeçti. İtalya basınına yansıyan haberlere göre Emre Mor'un menajeri Muzzy Özcan'in yüksek komisyon talebinde bulunması transferin gerçekleşmesine engel oldu.

Bu gelişmeler sonucunda İngiliz takımlarından Everton, Emre Mor için devreye girdi. Premier Lig eekibinin menajeri Koeman, genç yeteneklere gösterdiği ilgi ile biliniyor.

Hollandalı çalıştırıcının, Yannick Bolaise'nin uzun süreli sakatlığı sonrası Emre'yi özellikle istediği ve yönetimin teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bir iddia da Rusya'dan

Bu sezon Zenit'in başına geçen ve kadroyu gençleştirmeye çalışan Roberto Mancini'nin de Emre'nin peşinde olduğu kaydedildi. Şu ana kadar transfere 70 milyon Euro (290 milyon TL) harcayan Rus ekibinin milli futbolcumuz Emre'nin transferi için bastırdığı ve transferinin gerçekleşmesi için bütün şartları zorlamaya hazır oldukları ifade edildi.