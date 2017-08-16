Demirören'den UEFA Başkanına ziyaret

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde baş başa gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyarette UEFA Başkanı Ceferin ile TFF Başkanı Demirören görüş alışverişinde bulundu.



Dünya futbolundaki gelişmeler, özellikle yaz döneminde futbolda yaşanan transferler, Kulüp Lisans Sistemi, Türk takımlarının Avrupa'daki son durumu ve güncel konuların gündeme geldiği görüşme karşılıklı başarı ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.