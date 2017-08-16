Demirören'den UEFA Başkanına ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde baş başa gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyarette UEFA Başkanı Ceferin ile TFF Başkanı Demirören görüş alışverişinde bulundu.
Dünya futbolundaki gelişmeler, özellikle yaz döneminde futbolda yaşanan transferler, Kulüp Lisans Sistemi, Türk takımlarının Avrupa'daki son durumu ve güncel konuların gündeme geldiği görüşme karşılıklı başarı ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:27
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
Demirören'den UEFA Başkanına ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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