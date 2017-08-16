Advocaat kadroyu açıkladı
Holanda Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, Fransa ve Bulgaristan ile yapılacak maçların aday kadrosunu belirlerken, Türkiye'den 4 ismi kadroya davet etti.
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, Süper Lig'de forma giyen 4 Hollandalı; Robin van Persie, Jeremain Lens, Ryan Babel ve Eljero Elia'yı kadroya davet etti.
Advocaat ayrıca, Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'i aday kadroya çağırdı.
Son olarak Kasım 2011'de milli formayı giyen Ryan Babel 6 yıl sonra Milli Takıma seçildi.
Performansıyla eleştirilen Robin van Persie ise en son 13 Ekim 2015'te milli takımda oynamıştı.
Advocaat'ın açıkladığı kadroda şu isimler yer alıyor:
Nathan Ake, Ryan Babel, Donny van Beek, Steven Berghuis, Daley Blind, Jasper Cillasen, Memphis Depay, Bas Dost, Eljaro Elia, Marco can Ginkel, Wesley Hoedt:
Vincent Janssen, Davy Klaassen, Jeremain Lens, Matthijs de Light, Jürgen Locadia, Bruno Martins Indi, Robin van Persie, Quincy Promes, Davy Pröpper, Karim Rekik
Arjen Robben, Wesley Sneijder, Stekelenburg, Kevin Strootman, Kenny Tete, Jens Torrnstra, Joel Veltman, Tonny Vilhena, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum, Jeroen Zoet.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:32
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Toplam 39
Yorum
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Yorum
CİMBOM AMAM ALINAN FUTBOLCULAR İYİDE BONSERVİSİNE VE FUTBOLCULARA ÇOK FAZLA PARA VERİLİYOR. PAZARLIKL 3'E 4'E ALINACAK ADAMA 8-9 MİLYON VERİLMEZ.
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Yorum
Alın gitsin Van Der Wiel i verelim size iş yapar...
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