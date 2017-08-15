Yeni sezona A Spor birinci başladı!
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu tüm hızıyla başlarken, futbolseverlerin tercihi yine A Spor oldu.
A Spor ekranlarında yayınlanan Erman Toroğlu ve usta yorumcuların, maçların kritik pozisyonlarını analiz ederek karşılaşmaları yorumladığı Takım Oyunu programı, Cumartesi gününe damgasını vurdu. Tüm kategorilerde rakiplerini büyük fark ile geride bırakan A Spor, günü birinci tamamlayarak en çok izlenen spor kanalı oldu.
SÜPER LİG ÖZETLERİ A SPOR'DA!
Süper Lig özet görüntülerine de karşılaşmanın hemen ardından yer verilen programda futbolun duayen yorumcusu Erman Toroğlu, kendine has üslubu ile en tartışmalı pozisyonları yorumlarken, maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler ve hakem kararlarının yorumu da canlı yayında sıcağı sıcağına ekrana geldi.
YENİ SEZONUN İLK TAKIM OYUNU GÜNÜN BİRİNCİSİ
Yeni sezonda Takım Oyunu izleyicisini bekleyen bir sürpriz ise, arttırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı ve yeni stüdyosuydu. Yenilikleri ile izleyicisinden tam not alan A Spor, Takım Oyunu programı ile Cumartesi gecesine damgasını vurarak sezona hızlı bir giriş yaptı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:22
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Yeni sezona A Spor birinci başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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