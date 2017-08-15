 İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı

    İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı

    Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim'e tazminat ödemeyecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu, görevine son verilen eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e tazminat ödememe kararı aldı.

    beIN SPORTS'ta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka, TFF'nin Fatih Terim'e tazminat ödememe kararı aldığını iddia etti. Büyüka, bu kararın yazılı bir karar olmadığnı belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Futbol Federasyonu Fatih Hoca'ya tazminat ödemeyecek. Bu yazılı bir karar değil fakat kesin. Bir hafta sonra işin hukuki boyutuna giderse hocanın burada hukuksal olarak bir haklılığı var ama bir de kamusal baskı var. Federasyonu'nun sonuçta böyle bir kararı var."

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:48
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