İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı
Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim'e tazminat ödemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, görevine son verilen eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e tazminat ödememe kararı aldı.
beIN SPORTS'ta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka, TFF'nin Fatih Terim'e tazminat ödememe kararı aldığını iddia etti. Büyüka, bu kararın yazılı bir karar olmadığnı belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Futbol Federasyonu Fatih Hoca'ya tazminat ödemeyecek. Bu yazılı bir karar değil fakat kesin. Bir hafta sonra işin hukuki boyutuna giderse hocanın burada hukuksal olarak bir haklılığı var ama bir de kamusal baskı var. Federasyonu'nun sonuçta böyle bir kararı var."
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:48
-
Lucescu TFF'ye dert yandı
Toplam 9
Yorum
Okan1905 yabancı oyuncu oyuna kalite katıyor Türk oyuncu ise yan gelip yatıyor Türk oyuncu iyiyse zaten oynar bırakın yarıştıralım yabancı oyuncuyla
-
Teşekkürler Aziz Yıldırım!..
Toplam 9
Yorum
FB77 Bu adam da sonunda spor kulübü - futbol kulübü farkını anladı.
-
Gümüş'e tepki!
Toplam 5
Yorum
Erol Kendi futbolcusunu ıslıklayan taraftar olamaz.iyi bir takım kurulmuş keyfini sürmek lazım.
İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.