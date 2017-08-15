Bıçak atan holigan tutuklandı

Süper Kupa’da sahaya ‘kelebek’ diye tabir edilen bıçak atan 20 yaşındaki Tunahan P.’nin, tekrar gözaltına alındıktan sonra ‘Sporda Şiddetin Önlenmesi’ne dair kapsamındaki 6222 uyarınca tutuklandığı öğrenildi.

Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynanan ve Atiker Konyaspor ile Beşiktaş'ı bir araya getiren olaylı Süper Kupa maçında sahaya 'kelebek' diye tabir edilen bıçak attığı tespit edilen holigan Tunahan P., tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 4 gün önce Konya'da gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan holigan, yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen Tunahan P.'nin, 'Sporda Şiddetin Önlenmesi'ne dair 6222 kanunu uyarınca tutuklandığı öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporda şiddetin önlenmesine dair sert tedbirler alacaklarını düzenledikleri toplantılarda duyurmuştu.