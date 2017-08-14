Yeni sezona A Spor birinci başladı!

A Spor ekranlarında yayınlanan Erman Toroğlu ve usta yorumcuların, maçların kritik pozisyonlarını analiz ederek karşılaşmaları yorumladığı Takım Oyunu programı, Cumartesi gününe damgasını vurdu. Tüm kategorilerde rakiplerini büyük fark ile geride bırakan A Spor, günü birinci tamamlayarak en çok izlenen spor kanalı oldu.



SÜPER LİG ÖZETLERİ A SPOR'DA!

Süper Lig özet görüntülerine de karşılaşmanın hemen ardından yer verilen programda futbolun duayen yorumcusu Erman Toroğlu, kendine has üslubu ile en tartışmalı pozisyonları yorumlarken, maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler ve hakem kararlarının yorumu da canlı yayında sıcağı sıcağına ekrana geldi.



YENİ SEZONUN İLK TAKIM OYUNU GÜNÜN BİRİNCİSİ

Yeni sezonda Takım Oyunu izleyicisini bekleyen bir sürpriz ise, arttırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı ve yeni stüdyosuydu. Yenilikleri ile izleyicisinden tam not alan A Spor, Takım Oyunu programı ile Cumartesi gecesine damgasını vurarak sezona hızlı bir giriş yaptı.