Yeni sezona A Spor birinci başladı!
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu tüm hızıyla başlarken, futbolseverlerin tercihi yine A Spor oldu.
A Spor ekranlarında yayınlanan Erman Toroğlu ve usta yorumcuların, maçların kritik pozisyonlarını analiz ederek karşılaşmaları yorumladığı Takım Oyunu programı, Cumartesi gününe damgasını vurdu. Tüm kategorilerde rakiplerini büyük fark ile geride bırakan A Spor, günü birinci tamamlayarak en çok izlenen spor kanalı oldu.
SÜPER LİG ÖZETLERİ A SPOR'DA!
Süper Lig özet görüntülerine de karşılaşmanın hemen ardından yer verilen programda futbolun duayen yorumcusu Erman Toroğlu, kendine has üslubu ile en tartışmalı pozisyonları yorumlarken, maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler ve hakem kararlarının yorumu da canlı yayında sıcağı sıcağına ekrana geldi.
YENİ SEZONUN İLK TAKIM OYUNU GÜNÜN BİRİNCİSİ
Yeni sezonda Takım Oyunu izleyicisini bekleyen bir sürpriz ise, arttırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı ve yeni stüdyosuydu. Yenilikleri ile izleyicisinden tam not alan A Spor, Takım Oyunu programı ile Cumartesi gecesine damgasını vurarak sezona hızlı bir giriş yaptı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:54
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
Yeni sezona A Spor birinci başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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