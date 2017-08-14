Real Madrid, Barcelona'yı ezdi!

Camp Nou Stadı'nda oynanan kupanın ilk karşılaşmasında, geçen sezon İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyon olan Real Madrid ile İspanya Kral Kupası'nı müzesine götüren Barcelona mücadele etti.

İlk devresi 0-0 sona eren mücadelenin 50. dakikasında Real Madrid, Gerard Pique'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 77. dakikada Luis Suarez'in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Katalan ekibi, Lionel Messi'nin penaltıdan bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi.

Oyuna 58. dakikada Karim Benzema'nın yerine giren Cristiano Ronaldo, 80. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği golle Real Madrid'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ronaldo, golden sonra formasını çıkardığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Ronaldo, 82. dakikada ceza alanında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında kendini yere bıraktığı gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve Real Madrid 10 kişi kaldı.

Real Madrid, bir kişi eksik oynamasına rağmen 90. dakikada yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderen Marco Asensio'nun golüyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla eflatun-beyazlılar, çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece TSİ 00.00'da Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.