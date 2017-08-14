 Beşiktaşlı o isim de çağrıldı! – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Beşiktaşlı o isim de çağrıldı!

    Beşiktaşlı o isim de çağrıldı!

    Hırvatistan Milli Takımı'nın Kosova ve A Milli Takımımız ile Dünya Kupası eleme grubunda oynayacağı maçın aday kadrosu açıkladı.

    Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Matej Mitrovic de kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı.

    Mitrovic'in yanı sıra, siyah beyazlıların transfer gündemindeki stoper Domagoj Vida da kadroda kendine yer buldu.

    İşte Hırvatistan'ın aday kadrosu:

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:15
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