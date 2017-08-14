Beşiktaşlı o isim de çağrıldı!
Hırvatistan Milli Takımı'nın Kosova ve A Milli Takımımız ile Dünya Kupası eleme grubunda oynayacağı maçın aday kadrosu açıkladı.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Matej Mitrovic de kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı.
Mitrovic'in yanı sıra, siyah beyazlıların transfer gündemindeki stoper Domagoj Vida da kadroda kendine yer buldu.
İşte Hırvatistan'ın aday kadrosu:
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:15
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Galatasaray'da Divan harareti!..
Toplam 6
Yorum
ultraslaan bırakın GALATASARAY'I karıştırma haberlerini DÜN AKŞAM VERİLEN O ABES PENALTIYI YAZIN!!!! GALATASARAYA VERİLMİŞ OLSA ORTALIK AYAĞA KALKARDI
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Giuliano mu Soldado mu?
Toplam 4
Yorum
Isimsiz Iyide madem bu adam fb istiyorduda neden ts baskanina beni alin diye video cekip yolluyor birde burdan dusunun
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Tuttum sandım
Toplam 39
Yorum
FUTBOL USA SABRI'YE BAKIYODU GOLU YEDI.
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