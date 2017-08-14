 A Spor sezona 1. başladı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    sezona 1. başladı

    A Spor sezona 1. başladı

    Erman Toroğlu ve usta yorumcuların maçları analiz ettiği Takım Oyunu ile cumartesi günü en çok izlenen spor kanalı oldu.

    Spor Toto Süper Lig 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu tüm hızıyla başlarken, futbolseverlerin tercihi yine A Spor oldu. A Spor ekranlarında yayınlanan Erman Toroğlu ve usta yorumcuların, maçların kritik pozisyonlarını analiz ederek karşılaşmaları yorumladığı Takım Oyunu programı, cumartesi gününe damgasını vurdu. Tüm kategorilerde rakiplerini büyük fark ile geride bırakan A Spor, günü birinci tamamlayarak en çok izlenen spor kanalı oldu. Takım Oyunu arttırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı ve yeni stüdyosuyla da izleyicisinden tam not aldı.

    SÜPER LİG ÖZETLERİ A SPOR'DA
    Süper Lig özet görüntülerine de karşılaşmanın hemen ardından yer verilen programda usta yorumcu Erman Toroğlu, kendine has üslubu ile en tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını sıcağı sıcağına değerlendirdi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:39
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