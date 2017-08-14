A Spor sezona 1. başladı

Erman Toroğlu ve usta yorumcuların maçları analiz ettiği Takım Oyunu ile cumartesi günü en çok izlenen spor kanalı oldu.

Spor Toto Süper Lig 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu tüm hızıyla başlarken, futbolseverlerin tercihi yine A Spor oldu. A Spor ekranlarında yayınlanan Erman Toroğlu ve usta yorumcuların, maçların kritik pozisyonlarını analiz ederek karşılaşmaları yorumladığı Takım Oyunu programı, cumartesi gününe damgasını vurdu. Tüm kategorilerde rakiplerini büyük fark ile geride bırakan A Spor, günü birinci tamamlayarak en çok izlenen spor kanalı oldu. Takım Oyunu arttırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı ve yeni stüdyosuyla da izleyicisinden tam not aldı.



SÜPER LİG ÖZETLERİ A SPOR'DA

Süper Lig özet görüntülerine de karşılaşmanın hemen ardından yer verilen programda usta yorumcu Erman Toroğlu, kendine has üslubu ile en tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını sıcağı sıcağına değerlendirdi.