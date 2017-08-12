''Sadece futbol konuşulsun''

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Bakan Bak mesajında, "Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ile TFF 1. Lig'in tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim. Bu sezonda en büyük dileğim, sporda şiddet olaylarının ve tribün terörünün değil, sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasıdır" ifadelerini kullandı.