Maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi. Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda ise takımlar sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak.
Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:28
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F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması
Toplam 2
Yorum
afyonlu03 Diğerleri Fenerbahçeye karşı her türlü pisliği yapmaya başladılar yine. Siz hepinizsiniz Fenerbahçe tek başına, En büyük Fenerbahçem
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10 milyon euro
Toplam 17
Yorum
emre la 10milyon verion 20 istiyorlar diyorsunuz ortalama 15 gibi bir şey git 15e genç yetenek al gel
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Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
Toplam 1
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Fatih Hayırlı uğurlu olsun yeni pitbulumuzda oldu atibanın yerıne ıyı ıs gorur
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