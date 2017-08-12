1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi. Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda ise takımlar sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak.
Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:04
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1905gs Bu saatten sonra Allah aşkına gelmesin bir de yıllık 3.8 milyon€ alıcak
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F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması
Toplam 3
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Nevzat Biz Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmış bir Kulüp ve Taraftarız. Fenerbahçe = Cumhuriyet gerisi teferruat. Takmayın kafanıza. FB geliyor
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