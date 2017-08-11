R. Lucescu PAOK'la anlaştı
Yunanistan temsilcisi, teknik direktörlüğe Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'yu getirdi
Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK, Aleksandar Stanojevic'in yerine teknik direktörlük görevine Razvan Lucescu'nun getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşme süresi hakkında ise bilgi verilmedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırdı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:47
-
Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme
Toplam 12
Yorum
kaan çok kapsamlı sağlık muayenesinden geçti..anlaşılan problem yok....hayırlı uğurlu olsun..
-
Transferde mutlu son
Toplam 31
Yorum
konyasporlu come to konya :))))))
-
Onları öldürüp geri gelecek!
Toplam 2
Yorum
kayserili kayseri iyi bir çıkışla gs devirecek güce sahip inanıyorum
R. Lucescu PAOK'la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.