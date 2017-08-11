 R. Lucescu PAOK'la anlaştı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    R. Lucescu PAOK'la anlaştı

    R. Lucescu PAOK'la anlaştı

    Yunanistan temsilcisi, teknik direktörlüğe Mircea Lucescu'nun oğlu 'yu getirdi

    Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK, Aleksandar Stanojevic'in yerine teknik direktörlük görevine 'nun getirildiğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşme süresi hakkında ise bilgi verilmedi.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırdı.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:47
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