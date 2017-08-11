Finallere özel önlem

Spor, İçişleri ve Adalet bakanları dün bir aradaydı. Süper Kupa maçından sonra harekete geçen bu 3 bakanlık, tribün terörürün önüne geçmek için yeni kararlar aldı. E-bilet uygulamasının Türkiye ve Süper Kupa finallerinde kullanılmasına karar verilirken, karşılaşmalardaki güvenlik önlemi de risk kategorilerine göre alınacak.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında çıkan taraftar olayları gündemdeki yerini korurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu konuda sıkı bir çalışmaya girdi. Önceki gün Trabzon'da 81 ilin valisinin video konferans yöntemiyle katıldığı toplantının ardından dün de 3 bakan ve federasyon başkanları bir araya geldi. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ev sahipliğindeki toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu katıldı.



KANUNDA REVİZYON

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, toplantının ardından şunları söyledi: "6222 sayılı yasa birçok sorunu çözmüş, birçok şiddetin azalmasına sebebiyet vermiş çok önemli bir kanun. Yalnız uygulamada görülen aksaklıklar veya ihtiyaç duyulan konular nelerdir bununla ilgili bir değerlendirme yapma imkanı bulduk. Kanunda genel olarak çok büyük bir eksiklik yok ama uygulamada ihtiyaç duyulan bazı konular ile ilgili 6222 sayılı kanunda bir revizyona gidilebilir, ihtiyaç duyulan hususlarda bir değişiklik yapılabilir."



3 KATEGORİYE AYRILACAK

İçişleri Bakanı Soylu, 6222 sayılı kanunun çok önemli olduğunu vurgulayıp, "6222'ye sıkı sıkı sahip çıkacağız. Maçları risk analizlerine göre A, B ve C kategorilerinde değerlendirme kararı aldık. Riskli, orta riskli ve risksiz müsabakalar. İlgili mülki idari amirleri, spor kulüpleri ve federasyon tarafından bu şekilde gerçekleştirilecektir" dedi. Kısa vadede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Spor Bakanı Bak ise, "Kupa finallerinde e-bilet uygulamasının hayata geçirilmesi ve müsabakaların risk analizlerinin yapılması hususunda önemli kararlar aldık. İlgili bakanlıklar kendi görev ve sorumlukları yeniden gözden geçirdi. Yaşanan olayları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" dedi.



4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Geçtiğimiz pazar Samsun'da oynanan Beşiktaş-Konyaspor Süper Kupa maçı sırasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu tahkikatın devam ettiğini kaydedip, "Bu soruşturma sürecinde 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Bu konuyla ilgili en kısa zamanda dostluğu, centilmenliği ortadan kaldıran bu tür görüntülere sebebiyet verenlerle ilgili yargımız, hakim ve savcılarımız hızlı, etkin bir şekilde bu çabaları göstermektedirler. Bu çabalar artarak devam edecektir" sözlerini sarfetti.