Finallere özel önlem
Spor, İçişleri ve Adalet bakanları dün bir aradaydı. Süper Kupa maçından sonra harekete geçen bu 3 bakanlık, tribün terörürün önüne geçmek için yeni kararlar aldı. E-bilet uygulamasının Türkiye ve Süper Kupa finallerinde kullanılmasına karar verilirken, karşılaşmalardaki güvenlik önlemi de risk kategorilerine göre alınacak.
KANUNDA REVİZYON
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, toplantının ardından şunları söyledi: "6222 sayılı yasa birçok sorunu çözmüş, birçok şiddetin azalmasına sebebiyet vermiş çok önemli bir kanun. Yalnız uygulamada görülen aksaklıklar veya ihtiyaç duyulan konular nelerdir bununla ilgili bir değerlendirme yapma imkanı bulduk. Kanunda genel olarak çok büyük bir eksiklik yok ama uygulamada ihtiyaç duyulan bazı konular ile ilgili 6222 sayılı kanunda bir revizyona gidilebilir, ihtiyaç duyulan hususlarda bir değişiklik yapılabilir."
3 KATEGORİYE AYRILACAK
İçişleri Bakanı Soylu, 6222 sayılı kanunun çok önemli olduğunu vurgulayıp, "6222'ye sıkı sıkı sahip çıkacağız. Maçları risk analizlerine göre A, B ve C kategorilerinde değerlendirme kararı aldık. Riskli, orta riskli ve risksiz müsabakalar. İlgili mülki idari amirleri, spor kulüpleri ve federasyon tarafından bu şekilde gerçekleştirilecektir" dedi. Kısa vadede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Spor Bakanı Bak ise, "Kupa finallerinde e-bilet uygulamasının hayata geçirilmesi ve müsabakaların risk analizlerinin yapılması hususunda önemli kararlar aldık. İlgili bakanlıklar kendi görev ve sorumlukları yeniden gözden geçirdi. Yaşanan olayları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" dedi.
4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ
Geçtiğimiz pazar Samsun'da oynanan Beşiktaş-Konyaspor Süper Kupa maçı sırasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu tahkikatın devam ettiğini kaydedip, "Bu soruşturma sürecinde 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Bu konuyla ilgili en kısa zamanda dostluğu, centilmenliği ortadan kaldıran bu tür görüntülere sebebiyet verenlerle ilgili yargımız, hakim ve savcılarımız hızlı, etkin bir şekilde bu çabaları göstermektedirler. Bu çabalar artarak devam edecektir" sözlerini sarfetti.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:20
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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