''Amaçları huzuru bozmak''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Haber-A Spor ortak yayınında futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. "Futbol Meydanı" programında ATV, A Spor ve A Haber Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım Demirören'in açıklamaları şöyle:



SÖZ ARDA KAPTANIMIZ'DA...

Arda Turan'a milli takımın kapıları her zaman açık. Biz zaten yaşanan olay sonrasında Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik. Süresiz kadro dışı gibi bir ceza vermedik. Önümüzde bir Kosova maçı vardı, ondan sonra da bir ara vardı. Bundan sonra Arda çıkıp milli takımı bıraktığını açıkladı. Milli Takımımızın Arda'ya her zaman ihtiyacımız var. Arda bu kararından vazgeçerse ve hocamız Lucescu da Arda ile görüştüğüne göre son söz Arda kaptanımızın kararında. Bana göre olmaması gereken bir karardı bu... Lucescu ile Arda görüşmesi çok olumlu geçti. Arda'ya kapı kapanmadı bizim tarafımızdan. Ona kapılarımız her zaman açık. Dediğim gibi biz Arda'ya idari bir ceza vermiştik.



AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME

Bugün (dün) 6222 Sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanması ile ilgili bir toplantı yaptık. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e teşekkür ediyorum. Senelerdir yapılması gereken bir toplantıyı yaptık. Yeni sezonun tedbirlerini hep beraber tartıştık. Spordaki şiddeti konuştuk. Bir başkanın bir başkanı dövmesinden, Samsun'da yaşanan olaylara dek görüştük. Bir başkan bir başkanı dövdüyse ve bu başkan 6222'den affedildiyse (F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın basketbol maçında Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eygüngör'e tokat atmasına atfen) bu yasa yere gömüldü demektir. Bu yasanın hakim ve savcılar tarafından direkt uygulanması gerekir.



BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIK

Futbol bir tiyatro, bir sahne oyunu, bir eğlence… Bundan faydalanmamız lazım. Federasyonun görevi organizasyon. Güvenlik bizim görevimiz değil. Süper Kupa maçında 2 bine yakın güvenlik görevlisi vardı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarından daha fazla güvenlik görevlisi vardı. Burada 'Hatalı kim?' diye aramamız lazım, 'Bunu nasıl düzeltiriz?' diye bakmamız lazım. 6222'nin adli tarafının tamamen uygulanmasıyla bu sorunu çözeriz... Bundan sonraki kupa finallerinde e-bilet uygulanacak. Süper Kupa maçındaki bütün biletler T.C. kimlik numarasıyla basıldı. Yakalanan kişiler de bundan dolayı bulundu. Demek ki biz TFF tarafından gerekli uygulamaları yapmışız.



KARARI KURULLAR VERİR

Beşiktaş-Konyaspor maçında verilen cezalar ile ilgili eleştiriler var. Şunu söylemeliyim; Bizim verdiğimiz cezalar kurulların aldığı kararlardır. Hukukçularımız talimatlara göre ceza verirler. Ben kimseye 'Şu kulübe ceza verin, şundan kaldırın' diyemem. Camialar, yöneticiler, seyircilerimiz yaptığı her hareketin TFF karşısında bir bedelinin olduğunu bilmelidir. Ben de kurulların verdiği kararları sizlerle birlikte öğreniyorum. Atanan hakemleri, verilen cezaları sizinle birlikte öğreniyorum. Önceden öğrenmiyorum. Eski Türkiye'yi, yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar!



SON ÇARE PARMAKLIKLAR

Tribünlere siyaset için girenler var, provokatörler var. Masum taraftarlarımızın bunları engellemesi lazım. Türkiye bir mücadele veriyor. FETÖ ile mücadele ediyoruz. Amaçları huzuru bozmak. Türkiye'de iki önemli mevzu var. Siyaset ve futbol. Buna medyasıyla her şeyiyle alet olanlar var. Hüsnü Güreli, 6222'de uygulanan cezaların artırılması talebinde bulundu, 'cezanın ertelemesi olmasın' diye bu teklifi yaptı. Sayın Adalet Bakanımız buna olumlu baktı. Hep beraber bunun altında kalkacağız. Tabancayla gelen var maça. Baltayla geliyor, siz nereye geliyorsunuz? Şimdi maça gelene kadar, şehirden çıkarken de aramalara başlanacak. Son çare tekrar demir parmaklıkları stada getirmek olur, bu da çok büyük bir yara olur.



TEKNOLOJİYE KARŞIYIM

Video Hakem uygulaması başlayacak. Ama ben futbolda teknolojiye karşıyım. Futbolun zevki, hata. Futbol hata oyunu olduğu için çok seviliyor. Futbolda, Türk toplumunda bu nasıl karşılanır çok iyi düşünmek lazım. Almanya'da, İngiltere, İtalya'da bu sene başlıyor. Başladığına göre bir ihtiyaç. Başarılı herkes eleştirilir. Bize başarısız diyorlar, Türk futbolu şike sürecinden kurtarıldığında beceriksiz miydik? Türk futbolu mali açısında 3 kat arttığında biz beceresiz miydik? Federasyonu biz yönetiriz. Federasyonu, hakemleri baskı altına almak ne demek? Bunlar eski Türkiye'de vardı. Hiçbir hakem şampiyonluğu etkiledi denemez. Hakemler gördüğünü çalıyor. İlk başta kötüydüler sonrasında süperdiler. Benim hakemim iyi niyetli.



KULÜPLER DİKKAT ETMELİ

Katılıma prim vermeyen takımlar var, çünkü her sene katılıyorlar. Kulüplerimizin mali durumalarına çok iyi bakmaları lazım. 20 Eylül'de son lisans kararaları verilecek. Edindiğimiz bilgilere göre bütçe anlamında Süper Lig takımlarında sıkıntı yok. TFF 1. Lig'de 7-8 takımda problem gözüküyor. Biz geçen sene denk bütçeye başladık. Kademe kademe geliyoruz.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZİM İÇİN BİR ŞANS

Bizim ülke olarak çok büyük bir şansımız var. Tabi buna istinaden Türk futbolu olarak da şansımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunu çok seviyor. Biz kendisine bu sorunları değil, futbolu daha güzelleştirip, daha iyi projelerle çıkmamız lazım. Bakanlarımızı bu sorunlarla meşgul etmeyip, güzel projeleri tartışmamız lazım."



BİRLİKTE AŞMALIYIZ

Elbirliği ile Türk futbolunu çok güzel yerlere getirebiliriz. Bugün Türk futbolu Avrupa'nın 6. en büyük ekonomisi, 6. en büyük futbolu. Buralara da kolay gelinmedi. Bunu daha iyi getirmek de bu hareketlerle olmaz. Birlik beraberlikle futbola iyi bakarak olur."



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜRLER

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, statüsü değişen Türkiye Kupası ile ilgili ise "Bence yeni statü uygun oldu. Takımlarımız zaten fazla maç yaptıklarından yorgun oluyordu. Bazı takımların Avrupa ve Lig macerası sürüyordu. Fazla geldiğinden şikayet ediyorlardı. Biz onun için statüyü değiştirdik. Bu arada Spor Toto Teşkilatı'na da teşekkür ediyoruz. Bugün 35 milyon liralık sponsorluk imzaladık.



KATKISI BÜYÜKTÜ

Turkuvaz Medya Grubu'nun Türkiye Kupası yayınlarıyla Türk futboluna büyük katkı sağladığını da dile getiren Demirören, "ATV, A Haber, A Spor'a tekrar teşekkür ediyorum buradan" diye konuştu. Demirören, Konyaspor'un iki kupayı da kazandığını hatırlatarak, "TFF'de Anadolu takımı, büyük takımı ayrımı yok" dedi.



HER BAŞKANIN AYAĞININ ALTINDA MUZ KABUĞU VAR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'muz kabuğu' benzetmesiyle ilgili konuşan Yıldırım Demirören, "Muz kabuğu ifadesi bir tuzaktır. Futbol içinde olan her başkanın ayağının altında muz kabuğu vardır. Benim 15 senedir her gün ayağımın altında muz kabuğu var. Ama doğru adımlar atarak geldiğim için, o muz kabuklarını çöpe attım ve bugüne geldim" dedi.



CEZAYI PFDK VERDİ

Fikret Orman'ın "Dünyayı ayağa kaldırırım" sözünü de değerlendiren Demirören, "Zaten sevk edildi ve PFDK da cezasını verdi. Bu tarz demeçler futbolumuza zarardır, camiayı korumak değildir. Cezayı alıyorlar, sonra 'Niye aldık?' diyorlar, yapmayın!" dedi.



FATİH TERİM'LE GÖRÜŞECEĞİZ

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla ilgili de konuştu. Demirören, "Hocamızla yollar ayrıldı. Ben kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Yönetim kurulunda yapılan konuşmaları değerlendirip, tazminat konusunda bir karar vereceğiz. Hocamızla ayrılmamız gerektiğine inandığımız için yönetim kurulu ile birlikte böyle bir karar aldık... Biz hocamızla konuşarak, anlaşarak ayrıldık. Ona ayrılmamız gerektiğini anlatarak ayrıldık. Anlaşarak ayrıldık dediğimiz o zaten. Tazminat konusunda kendisiyle konuşacağız, ona göre bir değerlendirme yapacağız. Kendisiyle karşılıklı olarak konuşacağız" diye konuştu.



LUCESCU GALATASARAY'I REDDETTİ

Milli takım için Fatih Terim'den sonra Şenol Güneş ile dört maç için görüştüklerini kaydeden Demirören, "Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan izin almamız gerekiyordu. Orman da bu milli bir dava diyerek görüşmeye sıcak baktı. Çalıştığı takıma zarar vermeyecekse çalışmak istedik. Zarar verebileceğine inandığı için kabul etmedi. Kulüp çalıştıran başka bir hocayla görüşmeyi istemedik. 13 senedir herkesin getirmek istediği Lucescu'ya gittik. Şenol hocadan cevap aldıktan sonra Lucescu'yu aradım. Galatasaray'ı reddettiğini söyledi ve anlaştık. Mircea Lucescu ile mukavelemizde tazminat maddesi yok, o da bilinsin. Lucescu'yu seçme sebebimiz de kariyeri. 35 kupalı bir hoca getirdik. Abdullah Avcı da gündeme getirildi. Ona teklif yapsaydık kafasını karıştırabilirdik, o yüzden kendisiyle hiç görüşmedik" dedi.