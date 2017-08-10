Maçlara yeni uygulama getiriliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın koordinasyonunda, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra sporun zirvesinden önemli isimler, sporda şiddetin önlenmesi konulu toplantıda bir araya geldi.

Bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, Gül ve Soylu'nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu katıldı.

Görüntü alma izni verildikten sonra basına kapalı devam eden toplantıda, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması, müsabakaların düzen ve huzur içinde yapılmasının sağlanması konuları ele alınıyor.



BAKAN BAK: KUPA MAÇLARINDA E-BİLET UYGULAMASI OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, "Müsabakaların risk analizlerini yapacağız. Kupa finallerinde e-bilet sistemini uygulayacağız. Güvenlik sorununa bir an önce çözüm getirmemiz gerekiyor. Teknolojik kabiliyetimizi artırmak konusunda da çalışmalarımız olacak." dedi.



BAKAN SOYLU: MAÇLAR RİSKLERİNE GÖRE KATEGORİLENDİRİLECEK

Öte yandan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ise maçların risklerine göre kategorilendirileceğini ve buna göre önlem alınacağını söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Sporda 6222 sayılı kanuna sıkı sıkıya sahip çıkacağız"



"Taratarlar, spor yöneticileri, medya hatta belediye başkanları, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor"



"Maçları risk analizlerine göre ayıracağız"



"Müsabakaları 3 ayrı kategoride ele alıp, A-riskli, B-orta riskli, C-risksiz maç olarak değerlendireceğiz"



"Saha içi ve saha dışı koordinasyon için sorumluların ortak hareket etmesi kararını da aldık"



"Deplasman yasağı olayını yine spor il güvenlik kurullarının insiyatifine bırakacağız"



"Amacımız seyircilerin maçları centilmence izlemesi"



Adalet Bakanı Gül:

"Temel amacımız şiddetin ortadan kalkması, bu toplantı dönüm noktası oldu"



"Keyifli bir seyir için gerekenleri yapacağız"



"6222 sayılı kanunda revizyona gidilebilir"