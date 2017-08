''Arda Turan'a kapımız açık''

Demirören ilk olarak bugün gerçekleştirilen sporda şiddetin önlenmesinin konuşulduğu zirveye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Demirören, Turkcell Süper Kupa'da çıkan olaylara yönelik olarak yöneltilen eleştirilere "Federasyonun görevi organizasyonu sağlamaktır, güvenliği sağlamak değildir." ifadeleriyle cevap verdi.

İşte Demirören'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"GÜVENLİK FEDERASYONUN İŞİ DEĞİL"

"Senelerdir olması gereken toplantıyı bugün yapabildik. Spordaki şiddeti olayların birikimini konuştuk. Bir başkan, bir başkanı dövdüyse ve af gördüyse bu yasa yere gömülür. Bu yasayı, yeniden canlandırmamız gerekiyor. Sporda Şiddet Yasası, başkanlar, yöneticiler ve medya mensuplarına da uygulanmalı. Sadece taraftara uygulanmamalı. Ne yazık ki özellikle belediye başkanlarımız bir takımın taraftarları gibi davranıyorlar. Belediye başkanları, valilik ve emniyetin şehrin takımından ayrı hareket etmesi lazım. Futbol bir tiyatro. Güvenlik federasyonun işi değil. Hakim ve savcıların, bu yasayı bire bir uygulaması gerekiyor. Yoksa bu olayları her zaman konuşuruz. Eski Türkiye'yi, yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar. Bunun hayalini kurmasınlar. Biz, hiçbir yere müdahale etmeyiz. Federasyon, kurallarla yönetiliyor. Kurallar da hukuka bağlı. Kurullar hukuka uygun şekilde karar alıyor. Ben, kurulların verdiği kararları sizlerle birlikte öğreniyorum. Atanan hakemleri sizle öğreniyorum. Önceden öğrenmiyorum."

"Ben gitmediğim bir maçta ceza alıyorum, benim suçum ne?" sorusuna yönelik olarak Demirören; "Haklılar. Bu kişiler, suç işleyenlere dava açsın. Olayları çıkaranlardan kimliği tespit edilenler oldu. Biz, seyirci olmasın istemiyoruz, seyirci gelsin. 80 kişilik grupta 10 kişi küfrediyorsa, 70 kişi küfredenleri sustursun."



"TERÖRİSTLERLE KAVGA EDERKEN, ÜLKEMİZE ZARAR VERMEYELİM"

FATİH TERİM VE TAZMİNAT KONUSU...

"Hocamızla yollarımız ayrıldı. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Fatih Terim'le haftaya görüşeceğiz. Kendisiyle görüştükten sonra yönetim kuruluyla durumu değerlendirerek karar vereceğiz. Hocamızla konuşarak ayrıldık. Tekrar söylüyorum, tazminat konusunu kendisiyle görüşeceğiz, ona göre bir değerlendirme yapacağız."

ŞENOL GÜNEŞ VE LUCESCU'YLA İLGİLİ...

Milli takım olarak çok önemli 4 maçımız var. Şenol Hoca ile 4 maç çalışmak istediğimizi belirttik. Fikret Orman'dan izin aldık. Şenol hoca, tereddütleri olduğunu söyledi. Beşiktaş'a zarar verebileceğine inandıkları için kabul etmediler. Lucescu, Galatasaray'ın teklifini reddetmese bizimle görüşmezdi. Lütfen Galatasaray camiası bizi yanlış anlamasın.

"ARDA TURAN'A KAPIMIZ AÇIK"

"Biz Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik, verdiğimiz ceza süresiz kadro dışı değildi. Önümüzde Kosova maçı vardı ve bir ara vardı. Arda kaptanımız Milli Takım'ı bıraktığına dair kendisi bir açıklama yaptı. Lucescu'yla yaptığı görüşme olumlu geçti. Arda'ya bizim tarafımızdan kapanan bir kapı yok, ayrılık kararı kendi verdi. Arda bu kararından vazgeçerse, hocamızla görüştüğüne göre geri dönebilir, kapımız açık."



"VIDEO HAKEM UYGULAMASINI DEVRE ARASINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ..."

"Video hakem uygulamasını devre arasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Başlamış sezonda sistemin başlamasına kulüpler karar verecek. Ben futbolda teknolojiye karşıyım. Futbolun zevki, hata. Bu kadar izlenmesinin nedeni bu. Teknoloji ağırlaştırıyor..."

"TÜRK FUTBOLU, ŞİKE SÜRECİNDEN KURTARILDIĞINDA BECERİKSİZ MİYDİK?"

"Başarılı herkes eleştirilir. Bize başarısız diyorlar, Türk futbolu şike sürecinden kurtarıldığında beceriksiz miydik? Ne demek lig bitmez? Her sezon bitti ligler. Ne demek federasyonu, hakemleri baskı altına almaya kalkmak? Benim hakemim, iyi niyetli. Ama hata yapıyor mu, yapıyor."



"KRİTERLERE UYMAYAN KULÜPLERİN LİSANSLARI İPTAL EDİLEBİLİR."

"Her takım iyi futbolcular aldı. Yurtdışındayken gelsin diye baktığımız futbolcular geldi. 20 Eylül'de kulüpler Lisans Kurulu tarafından mali denetime girecek. Uymayan kulüplerin lisansı iptali olabilir. Her an başarı beklersek altyapıyı unutuyoruz. Bizim ağır gitmemiz gerekiyor. Kulüplerin de buna önem vermesi gerekiyor. Bütün altyapı hocalarımızın maaşlarını biz ödeyelim, kulüplere yararımız olsun. Kulüpler kalifiye hocalarla çalışsınlar."

YABANCI KURALIYLA İLGİLİ...

"14 yabancı kuralı bence doğru. Bu kuralla oyuncularımız gelişecek dedik. 5-6 futbolcumuz gitti. Problem altyapı."