Çatışmalar maç erteletti
Arjantin Kupası'nda Racing ile Mitre arasındaki maç, iki takım taraftarları arasında meydana gelen çatışmalar nedeniyle ertelendi.
Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin Kupası'nın ilk turunda Racing ile Mitre arasında Jose Luis Meiszner Stadı'nda yarın oynanması gereken karşılaşmanın, yeterli güvenlik önlemi alınamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, stat çevresinde iki takım taraftarı arasında hafta başından bu yana çatışmalar yaşanıyor. İki kişinin silahla yaralandığı çatışmalarda, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı vurgulanıyor.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:36
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"TFF istifa etmeli"
Toplam 29
Yorum
Ceyhun TFF başkanın gazetesi ve ekibi futbolu kişileri hakemleri baskı uyguluyor. Algı yaratıyor. Herkes seyirci futbolda batıyor.
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Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
Toplam 20
Yorum
GSS Burada yorum yapanların görüp görebildiği şampiyonlık sayıları 4 veya 5 tir . Ne yapsın garipler, böyle yazılar ile oyalansınlar.
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40 puan fark yiyen takım yok oldu
Toplam 30
Yorum
cengiz Dünyanın neresinde emekliliği gelmiş oyuncu varsa hepsini bulup getirin. Tebrikler yönetim.
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