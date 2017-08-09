 Çatışmalar maç erteletti – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Çatışmalar maç erteletti

    Çatışmalar maç erteletti

    Arjantin Kupası'nda Racing ile Mitre arasındaki maç, iki takım taraftarları arasında meydana gelen çatışmalar nedeniyle ertelendi.

    Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin Kupası'nın ilk turunda Racing ile Mitre arasında Jose Luis Meiszner Stadı'nda yarın oynanması gereken karşılaşmanın, yeterli güvenlik önlemi alınamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

    Ülke basınında yer alan haberlere göre, stat çevresinde iki takım taraftarı arasında hafta başından bu yana çatışmalar yaşanıyor. İki kişinin silahla yaralandığı çatışmalarda, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı vurgulanıyor.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:36
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