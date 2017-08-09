Çatışmalar maç erteletti

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin Kupası'nın ilk turunda Racing ile Mitre arasında Jose Luis Meiszner Stadı'nda yarın oynanması gereken karşılaşmanın, yeterli güvenlik önlemi alınamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, stat çevresinde iki takım taraftarı arasında hafta başından bu yana çatışmalar yaşanıyor. İki kişinin silahla yaralandığı çatışmalarda, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı vurgulanıyor.