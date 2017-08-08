Real Madrid ve Manchester United, Üsküp'te
Real Madrid ve Manchester United, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yarın oynanacak UEFA Süper Kupa maçı için bu ülkeye geldi.
Başkent Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı'na gelen iki ekip, burada çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Alınan yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı taraftarlar takım otobüslerine yaklaştırılmadı.
Real Madrid ve Manchester United kafilelerini taşıyan otobüsler, yoğun güvenlik önlemleri altında buradan kamp yapacakları otellere doğru ayrı ayrı hareket etti.
İki otelin önünde çok sayıda Real Madrid ve Manchester United taraftarı bulunurken, coşkulu taraftarlar takımlarını destekleyerek, çeşitli tezahüratlarda bulundu.
Maç öncesinde şehrin birçok noktasına Real Madrid ve Manchester United takımlarının bayrakları asılırken, Makedonya Meydanı'nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği taraftar alanı oluşturuldu.
İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımlarının karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı, II. Filip Arena'da yarın TSİ 21.45'te oynanacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:15
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Kocaman, Hasan Ali kararını verdi
Toplam 18
Yorum
SÜPER_FENER LENS FENERBAHÇE DEN 4.5 MİLYON EURO İSTİYOR BJK 2.2 ANLAŞIYOR İYİ FUTBOLCU OLABİLİR AMA KARAKTER YOKSUNU HAK ETTİĞİ YERİDE DEĞERİDE GÖRÜR
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Kocaman, Hasan Ali kararını verdi
Toplam 18
Yorum
kral canere inat köybasını aldınız oynatın parlatın adamı
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''Takipçisi olacağız!''
Toplam 2
Yorum
savaş ilk 11 de Atibanın yerine Tolgay Tosicin yerine Medel olmalı.Şenol güneşin 11 de yer alan 9 isime eyvallah.
Real Madrid ve Manchester United, Üsküp'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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