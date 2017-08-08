PFDK'ya sevk edildiler
TFF Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Atiker Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Hukuk Müşavirliği'nce 08.08.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabaka Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:19
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Dursun Özbek'ten Terim açıklaması
Toplam 26
Yorum
austin tamam adamı sevmiyoruz 5 yıllık filanda değil ama güzel tkm yapıldı herşey bi kenara bu yıl tam destek şart.brz sabır bu kadro çok ii..
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Türkiye Kupası statüsü değişti
Toplam 1
Yorum
Genç, Aferim size Türk futbolu bitikti tamamen bitirdiniz genç futbolcularıda artık izleyemizcez herkes garanti kadroylo çıkar maçlara bravo,
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Teo’da pazarlıklar kızıştı
Toplam 23
Yorum
Sabırr Ya şu liglerden bu ülkelerden topcu almayın her nesilde 1-2 adam çıkartıyolar zaten bi Lewandovkski var bu nesilde işte. Ayrıca çok para
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