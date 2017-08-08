 PFDK'ya sevk edildiler – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    PFDK'ya sevk edildiler

    PFDK'ya sevk edildiler

    TFF Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar nedeniyle ve , PFDK'ya sevk edildi.

    TFF Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar sonucunda ve PFDK'ya sevk edildi.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Hukuk Müşavirliği'nce 08.08.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

    1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

    2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabaka Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:19
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