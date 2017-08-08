Osman Aşkın Bak'tan toplantı kararı
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantı ile 2017-2018 sezonu öncesinde 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen il huzur içerisinde yapılmasını sağlanması konuları masaya yatırılacak.
Toplantıda, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı kanunun ve uygulama yönetmeliğinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, müsabakaların düzen ve huzur içerisinde yapılmasının sağlanması konuları ele alınacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:29
-
Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaştı
Toplam 11
Yorum
ali tmam alın soldado yu da inşallah 5-6 milyon vermezler ona para vereceğine babacarı al hem genç hem aldığına satarsın soldadoyu alıp ne ypcaz
-
Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaştı
Toplam 11
Yorum
I.D.34 Kenedy sol bek icin ideal olur iyi oyuncu.Soldado iyi ama yasi 32, bence daha genc alinmali ..
-
F.Bahçe formülü buldu
Toplam 11
Yorum
garipler fb taraftarını anlamak valla imkansız.takımı alkışlamyolar.hiç bişey yapmamş bi çocugu top ayagına geldiğinde alkslıyolar.nasıl taraftarlık?
Osman Aşkın Bak'tan toplantı kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.