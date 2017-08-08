Holiganlara hapis

Süper Kupa Finali'nde ortaya çıkan görüntülerin faturası kesilecek. İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasında yaşananlar için harekete geçti. İlk olarak olaylarla ilgili müfettiş heyeti görevlendirildi. Bakanlık, 6222 Sayılı Kanunu'ndaki tüm işlemlerin yapılacağını belirtirken, Samsun'daki holiganlar için madde çok net: 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası.

Samsun'da önceki gün Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçına holiganlar damgasını vurmuştu. Tribünlerden yanıcı ve yakıcı madde atan taraftarların yanı sıra onlarca kişi sahaya dalmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, olayların takipçisi olacaklarını açıklarken, İçişleri Bakanlığı da dün flaş bir karara imza attı. Bakanlık, Süper Kupa maçında yaşananlarla ilgili müfettiş heyeti görevlendirdi. Bakanlık başlatılan süreç ve yapılacaklarla ilgili şu açıklamayı yaptı:



81 İL DE TOPLANTI

"Bakanlığımızca müfettiş heyeti görevlendirilmiş olup; olay hassasiyetle soruşturulacaktır. 6222 Sayılı 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi'ne dair kanun uyarınca, 81 İl Valiliği'nce, 9 Ağustos Çarşamba (yarın), Valilerimiz başkanlığında, 'İl Spor Güvenlik Kurulları' toplanarak, önceki tedbirlere ilaveten gerekli ek tedbirlerin alınması karara bağlanacaktır. Sahaya giren taraftarlar ile müsabakaların düzenlendiği alana, 6222 Sayılı Kanunu'nun 12. maddesinde belirtilen, 'Sahalara sokulması yasak olan maddeleri' sokanlar derhal tespit edilerek, kişiler hakkında, aynı kanunun 13. maddesi uyarınca, gerekli adli ve idari işlem uygulanacaktır."



İŞTE 13. MADDE

Bakanlık, gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağını açıkladığı 6222 Sayılı Kanunu'nun 13. maddesi şöyle: 4 Suç oluşturan maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 4 Kesici, delici, ezici alet veya maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 4 Yasaklı maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu suretle müsabaka düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



İKİ SAYFALIK HASAR TESPİTİ

Süper Kupa Finali'nin oynandığı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oluşan hasara yönelik çalışma başlatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, stadyumu inşa eden firma sorumluları ve Samsunspor Kulübü'nün yöneticilerinin 2 sayfalık hasar tespit tutanağı düzenlediği belirtildi. 145 milyon TL'ye mal olan statta çok sayıda koltuğun söküldüğü, korkulukların kırıldığı ve lavabolara zarar verildiği açıklandı.



OLAYA KARIŞANLAR 400 KAMERADA

Samsun'da taraftarların neden olduğu olaylar polis tarafından incelenmeye başladı. Güvenlik güçleri, 400 kamera görüntüsünü inceleyip, olaylara karışan isimleri belirliyor.



POLİS VE JANDARMA DESTEKLEYECEK

İçişleri Bakanlığı, önceki akşam Samsun'da yaşanan olayların ardından güvenlik konusunda hızlıca kararlar aldı. Bakanlık, 6222 Sayılı Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca, statlar başta olmak üzere, tüm spor müsabakalarında, özel güvenlik tarafından alınan güvenlik tedbirlerine ilaveten, polis ve jandarma ekiplerinden de takviye yapılacak.