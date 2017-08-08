''G.Saray'a yapılan saygısızlıktır''

Rıdvan Dilmen, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala önemli analizler yaptı

Rıdvan Dilmen, NTV Spor %100 Futbol programında Beşiktaş - Konyaspor maçında yaşanan olayları su sözlerle değerlendirdi:



"BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLER DÖNÜYOR"



"Konya'yı nasıl bilirdik? Milli takım o kadar güzel ortamda oynadık derken, bir şeyler dönüyor. Bizim aklımızın ermediği problemleri hissedebiliyorum. Tribünlerdeki gerginlik, özellikle son 1 yıldır hızla devam ediyor ve tavan yaptı. Sayın Bakanımız Osman beye de hoşgeldin diyelim."



"İZMİR MARŞI YASAKLANSIN DEMEDİM"



"Saha içi değil, saha dışı konuşulmalı önce. Ülke olarak bütünleşmemiz lazım. Siyasi ve sosyal anlamda, her anlamda düşmanlık olmamalı. Zaman zaman bizler de antipatik olabiliyoruz. Barış sezonu olmalı. Bu sezonun adı barış sezonu olmalı. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. İnsanlarımız güzel insanlar. Sporun siyasete, siyasetin spora karıştırmamak lazım. Mustafa Kemel Atatürk'ü hepimiz seviyoruz. Ancak bunu siyasi malzeme olarak görmek her anlamda kötü. Çünkü o dünyanın en büyük lideri. Ben asla İzmir Marşı yasaklansın demem. Öyle bir ahlaksız adam değilim, asla yapmam. Ancak Allah-ü ekber sesleri falan bunlar olmamalı sporda. Bu hemen manipüle ediliyor. Özelllikle sosyal medyada gençlerimiz provakasyonlara dikkat etmeli."



"KULÜPLERİMİZ YERLE BİR OLDU"



"Ekonomik olarak kulüplerimiz yerlebir oldu. Talisca'yı oynatamıyorsunuz. Fenerbahçe oyuncu satamadan alamıyor. Galatasaray UEFA'dan ceza aldı ve gidemedi Avrupa'ya. 3-4 yıl sonra Bulgar ve Romanya Ligleri'ne döneceğiz. Avrupa'da Arap ülkeleri, Ruslar kulüp satın alıyorlar ve enteresan bonservis fiyatları ortaya çıktı. Piyasa çok değişti. Onların UEFA'da dosyası yok ama UEFA'da. Bizim var. Yerel olarak tedbirleri almadığımız için borçlanıyoruz ve transfer yapamayacak hale geldik. Alt yapıya da önem vermiyoruz."



"ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖNCE LUCESCU İLE GÖRÜŞÜLDÜ"



"Lucescu benim tanıdığım en önemli teknik adamlardan birisi. Başarılı teknik adamdır. Ben ırkçı bir insan değilim. Lucescu'nun da yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum. En azından 4 maç için. Uzun vadeli demiyorum. Ancak sürecin işleyiş tarzı sıkıntılı oldu. Fatih hocanın gidişi de, gelişi de. Çok net söylüyorum. Aksini iddia eden varsa gelip oturalım. Fatih hocaya 14 Temmuz'u, 15 Temmuz'da bağlayan gece Alaçatı olayından sonra TFF, yolları ayırma kararı aldı ve sonra Lucescu geldi. Lucescu ile daha Şenol Güneş aranmadan önce konuşuldu. Niçin Şenol Güneş ile oturdunuz? Ayın 31'inde Romanya'da Lucescu ile anlaştınız, niye Şenol Güneş ile görüştünüz? Anlamsız teşebbüsler güven ortamında dakika 1 gol, 1. O zaman Konyalı seyirci de sahaya giriyor."



"GALATASARAY'A YAPILAN SAYGISIZLIKTIR"



"Galatasaray dünya çapında kulüp. Başkanı da Dünya çapında kulübün başkanıdır. Bu Başkan eğer Lucescu'ya gidiyorsa ve Lucescu'dan süre isteyip, Lucescu dönüyorsa Federasyon yetkileri de Lucescu ile anlaşmaya gidiyorsa Galatasaray ve Dursun Özbek'e yapılmış saygısızlıktır. Lucescu sen desene, sayın başkan milli takımla anlaşıyorum. Ali Dürüst'ün Dursun Özbek'e "Romanya'ya gitmeyin, madara olursunuz" demesi lazımdı.



"PEPE 5'TEN AŞAĞI GOL ATMAZ"



"Pepe yapar bu penaltıyı. Erman Toroğlu'nun o eleştirisine pek katılmıyorum. Yani orada Pepe tecrübesine demek istedi herhalde. Pepe korkunç bir CV ile geldi. Mutlaka da faydalı olacaktır. Ancak son 15 yılı hatırlayacak olursanız Marcelo, Türkiye'ye gelmiş en faydalı stoper olarak ilk 3'e yazarım. Çok farklı bir oyuncuydu. Pepe ortalama 5'ten az gol atmaz."



"GALATASARAY ÇOK İYİ KADRO YAPTI, TARTIŞMASIZ!"



"Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ortak yönü var. İki kulübün de taraftarı mutsuz. Aziz Yıldırım için de bu yıl kolay değil. Galatasaray'da Allah yukarıda, taraftar gelmek istiyorum diyor. Ancak Tudor'un kan değişimi oturmadı. Galatasaray iyi bir kadro yaptı. Tartışmasız. Peki bunun kaymağını kim yiyecek? İşte orası merak konusu. Yolda Feghouli de var. Baya bir takım oldular yani. Ancak Tudor ve Dursun Özbek'e kredi sıfır. Taraftar skora bakacak."



"FATİH TERİM GALATASARAY'A GELİRSE..."



"Fatih Terim konusuna gelince. Terim'in Galatasaray'a gelmesi halinde şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Benim Tudor'dan sonraki tartışmasız seçimim Fatih Terim."