Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid!

Avrupa'nın en büyüğü Manchester United'ı Casemiro ve Isco'nun golleriyle 2-1 yenen Real Madrid oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golünü ise Lukaku kaydetti.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan UEFA Süper Kupa maçında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan İspanya temsilcisi Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan İngiltere ekibi Manchester United karşılaştı.

Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Manchester United'da sezon öncesi transfer edilen oyuncular Nemanja Matic, Victor Lindelöf ve Romelu Lukaku ilk 11'de yer aldı.

16. dakikada Real Madrid gole yaklaştı. Toni Kroos'un kullandığı köşe atışına hareketlenen Carlos Casemiro'nun yaptığı kafa vuruşunda top, direkten döndü.

24. dakikada Madrid ekibi, golü bulan taraf oldu. Dani Carvajal'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta, sol çaprazdan ceza alanına giren Casemiro, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Real Madrid, farkı ikiye çıkardı. Ceza alanında Gareth Bale ile duvar pası yapan Isco, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

61. dakikada Real Madrid, 3. gol şansından yararlanamadı. Casemiro'nun pasına hareketlenen Bale'in ceza sahasında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

62. dakikada Manchester United, farkı bire indirdi. Matic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Keylor Navas, topa müdahale etmeyi başardı. Dönen topu tamamlayan Lukaku, skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, rakibini 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Real Madrid, 2002, 2014 ve 2016'nın ardından kupayı 4. kez kazandı. Real Madrid'in galibiyetiyle İspanya temsilcileri, son 9 kupanın 8'inde mutlu sona ulaşmayı başardı. Eflatun-beyazlılar, 1989 ve 1990'da mutlu sona ulaşan İtalya ekibi Milan'dan bu yana üst üste iki kez kupayı kazanan diğer bir takım oldu.

REAL 4. KEZ KAZANDI

Real Madrid bu kupayı 4. kez kazanma başarısı gösterdi. Real Madrid, önceki 5 kupa maçında 2002'de Hollanda'dan Feyenoord'u, 2014 ve 2016'da İspanya'dan Sevilla'yı yenerek şampiyon oldu. Eflatun-beyazlılar, 1998'de İngiltere'den Chelsea'ye ve 2000'de Galatasaray'a kaybederek kupayı kazanamadı.

Manchester United ise daha önce 3 kez yer aldığı organizasyonda, 1991'de Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını geçerek kazandığı kupayı, 1999'da İtalya'nın Lazio ve 2008'de Rusya'nın Zenit ekibine yenilerek kaybetti.

REAL MADRİD, MİLAN'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI

Real Madrid, rakibini mağlup ederek 1989 ve 1990'da mutlu sona ulaşan Milan'dan bu yana üst üste iki kez kupayı kazanan ilk takım oldu. Kupada son olarak Milan, 1989'da İspanya'nın Barcelona ekibini 1-1 ve 1-0, 1990'da da İtalya'nın Sampdoria takımını 1-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek üst üste şampiyonluk yaşamayı başardı. Milan'dan önce ise Hollanda ekibi Ajax, 1972 ve 1973'te kupayı arka arkaya kazanma başarısı gösterdi.

11. RANDEVU

İki takımın önceki 10 randevusunda Real Madrid 4, Manchester United 2 kez galip geldi. Taraflar 4 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Real Madrid 20, Manchester United 16 gol kaydetti.

Tarafların ilk iki eşleşmesi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gerçekleşti. Real Madrid, 1957'de 3-1 ve 2-2'lik skorlarla, Manchester United da 1968'de 1-0 ve 3-3'lük sonuçlarla rakibini geçerek finale kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2000'de 0-0 ve 3-2, 2003'te 3-1 ve 3-4'lük skorlarla Manchester United'ı eleyerek yarı finale yükselen Real Madrid, 2013'te ise 1-1 ve 2-1 sona eren maçlarla rakibini geçerek çeyrek finale yükseldi.

1,2 MİLYAR AVROLUK MAÇ

UEFA Süper Kupa maçında karşılaşan İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 273 milyon 650 bin avro.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 714 milyon 800 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Manchester United'ın ise 558 milyon 850 bin avro oldu.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Galli futbolcusu Gareth Bale 80 milyon avro ve Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba 75 milyon avro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak göze çarptı.

Stat: II. Filip Arena

Hakemler: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (İtalya)

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco (Dk. 74 Vazquez), Bale (Dk. 74 Asensio), Benzema (Dk. 83 Ronaldo)

Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelöf, Smalling, Darmian, Matic, Herrera (Dk. 56 Fellaini), Pogba, Mkhitaryan, Lingard (Dk. 46 Rashford), Lukaku

Goller: Dk. 24 Casemiro, Dk. 52 Isco (Real Madrid), Dk. 62 Lukaku (Manchester United)

Sarı kartlar: Dk. 42 Lingard, Dk. 90+4 Rashford (Manchester United), Dk. 84 Carvajal, Dk. 86 Ramos (Real Madrid)