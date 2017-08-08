 1.2 milyar euro’luk maç – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    1.2 milyar euro’luk maç

    1.2 milyar euro’luk maç

    Avrupa'nın iki devi bugün maçında kozlarını paylaşacak.

    Şampiyonlar Ligi Şampiyonu ile Avrupa Ligi Şampiyonu , Makedonya'da karşı karşıya gelecek. II. Filip Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Madrid 714 milyon 800 bin euro, ManU da 558 milyon 850 bin euro'luk değerleriyle Avrupa'nın en pahalı oyuncularını kadrosunda bulunduruyor.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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