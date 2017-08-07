R.Madrid ile ManU 11. randevuda

İki takımın önceki 10 randevusunda Real Madrid 4, Manchester United 2 kez galip geldi. Taraflar 4 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Real Madrid 20, Manchester United 16 gol kaydetti.

Tarafların ilk iki eşleşmesi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gerçekleşti. Real Madrid, 1957'de 3-1 ve 2-2'lik skorlarla, Manchester United da 1968'de 1-0 ve 3-3'lük sonuçlarla rakibini geçerek finale kaldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2000'de 0-0 ve 3-2, 2003'te 3-1 ve 3-4'lük skorlarla Manchester United'ı eleyerek yarı finale yükselen Real Madrid, 2013'te ise 1-1 ve 2-1 sona eren maçlarla rakibini geçerek çeyrek finale yükseldi.UEFA Süper Kupa maçında yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 273 milyon 650 bin avro.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 714 milyon 800 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Manchester United'ın ise 558 milyon 850 bin avro oldu.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Galli futbolcusu Gareth Bale 80 milyon avro ve Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba 75 milyon avro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak göze çarptı.

UEFA Süper Kupa'da Real Madrid 4'üncü, Manchester United 2'nci defa mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Real Madrid, önceki 5 kupa maçında 2002'de Hollanda'dan Feyenoord'u, 2014 ve 2016'da İspanya'dan Sevilla'yı yenerek şampiyon oldu. Eflatun-beyazlılar, 1998'de İngiltere'den Chelsea'ye ve 2000'de Galatasaray'a kaybederek kupayı kazanamadı. Manchester United ise daha önce 3 kez yer aldığı organizasyonda, 1991'de Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını geçerek kazandığı kupayı, 1999'da İtalya'nın Lazio ve 2008'de Rusya'nın Zenit ekibine yenilerek kaybetti.Real Madrid, rakibini mağlup etmesi halinde 1989 ve 1990'da mutlu sona ulaşan İtalya'nın Milan ekibinden bu yana üst üste iki kez kupayı kazanan ilk takım olacak. Kupada son olarak Milan, 1989'da İspanya'nın Barcelona ekibini 1-1 ve 1-0, 1990'da da İtalya'nın Sampdoria takımını 1-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek üst üste şampiyonluk yaşamayı başardı. Milan'dan önce ise Hollanda ekibi Ajax, 1972 ve 1973'te kupayı arka arkaya kazanma başarısı gösterdi.Real Madrid, Avrupa kupaları tarihinde İngiltere takımlarıyla bugüne kadar 34 maçta karşı karşıya geldi. Bu 34 karşılaşmada 14 defa galip gelen eflatun-beyazlılar, 10'ar kez berabere kaldı ve sahadan yenik ayrıldı. Real Madrid, bu maçlarda 48 gol atıp, kalesinde 38 gol gördü.Manchester United, İspanya takımlarıyla Avrupa kupalarında 49 defa karşılaştı. İngiltere ekibi, oynadığı 49 karşılaşmadan 13 kez galibiyetle ayrıldı, 20'sini kaybetti, 16'sında ise berabere kaldı. Manchester United, bu karşılaşmalarda 61 gol atıp, kalesinde 68 gole engel olamadı.

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