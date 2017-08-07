 Real Madrid ve Manchester United, Üsküp'te – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ve , Üsküp'te

    Real Madrid ve Manchester United, Üsküp'te

    ve , Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yarın oynanacak UEFA Süper Kupa maçı için bu ülkeye geldi.

    Başkent Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı'na gelen iki ekip, burada çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Alınan yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı taraftarlar takım otobüslerine yaklaştırılmadı.

    ve kafilelerini taşıyan otobüsler, yoğun güvenlik önlemleri altında buradan kamp yapacakları otellere doğru ayrı ayrı hareket etti.

    İki otelin önünde çok sayıda Real Madrid ve Manchester United taraftarı bulunurken, coşkulu taraftarlar takımlarını destekleyerek, çeşitli tezahüratlarda bulundu.

    Maç öncesinde şehrin birçok noktasına Real Madrid ve Manchester United takımlarının bayrakları asılırken, Makedonya Meydanı'nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği taraftar alanı oluşturuldu.

    İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımlarının karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı, II. Filip Arena'da yarın TSİ 21.45'te oynanacak.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:23
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