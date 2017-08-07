Real Madrid ve Manchester United, Üsküp'te
Real Madrid ve Manchester United, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yarın oynanacak UEFA Süper Kupa maçı için bu ülkeye geldi.
Başkent Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı'na gelen iki ekip, burada çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Alınan yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı taraftarlar takım otobüslerine yaklaştırılmadı.
Real Madrid ve Manchester United kafilelerini taşıyan otobüsler, yoğun güvenlik önlemleri altında buradan kamp yapacakları otellere doğru ayrı ayrı hareket etti.
İki otelin önünde çok sayıda Real Madrid ve Manchester United taraftarı bulunurken, coşkulu taraftarlar takımlarını destekleyerek, çeşitli tezahüratlarda bulundu.
Maç öncesinde şehrin birçok noktasına Real Madrid ve Manchester United takımlarının bayrakları asılırken, Makedonya Meydanı'nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği taraftar alanı oluşturuldu.
İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımlarının karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı, II. Filip Arena'da yarın TSİ 21.45'te oynanacak.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:23
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
FB Kartal FB yi yen de öyle şampiyon olun başkasının .....
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
Fikret Uefa 'ya kafa kaldıramıyoruz ama Tff ye kafa kaldırırırz demeye mi getiriyorsunuz ?
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 72
Yorum
han adamın dediğini dinlemiyorsun laf laf çene çene. Dedi ki Galatasaraydan başka kulüpte oynamam Türkiyede. Bu bir karakteristik laftır. bunal.
Real Madrid ve Manchester United, Üsküp'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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