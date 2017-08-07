Mourinho: Gareth Bale'i isterim
Yarın oynanacak 42. UEFA Süper Kupa maçı öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısı düzenledi.
İspanyol kulübü Real Madrid'in teknik direktörü Zidane ve İngiltere'nin Manchester United takımının teknik direktörü Mourinho, karşılaşmanın yapılacağı Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da basın mensuplarının karşısına çıktı.
Zidane, sezona iyi başlamak istediklerini belirterek, "Sezonun ilk resmi maçına çıkacağız. Her zamanki gibi kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Manchester United'ı iyi tanıyoruz ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Kazanmak için buradayız. Başka şeylerin önemi yok." dedi.
Kısa kariyerindeki başarılarının hatırlatılması üzerine her teknik direktör gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Fransız teknik direktör, "Mourinho, Real Madrid'de iyi bir iş çıkardı. Ben de iyi işler yapmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanmam, bir dahi olduğum anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.
"Her takım, Real Madrid'i yenmek ister. Çünkü dünyanın en büyük kulübüyüz. İşimizin her yıl daha da zorlaştığını biliyoruz. Fakat bununla mücadele edecek kimliğe ve kazanma iştahına sahibiz." diyen Zidane ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda oynadığı için hazırlık kampında yer almayan Cristiano Ronaldo ve sakatlığı yüzünden 4 aydır sahalardan uzak kalan Gareth Bale'in, iyi durumda olduklarını ve forma giyebileceklerini söyledi.
- Manchester United cephesi
Cezalı Bailly ve Jones'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Rojo, Shaw, Young'dan da yoksun Manchester United'ın çalıştırıcısı Mourinho, "Real Madrid veya Barcelona gibi sürekli Avrupa kupası kazanan bir kulüpte oynamayan bir futbolcu, kolay kolay Süper Kupa maçına çıkamaz. Bu özel anın tadını çıkarmaya geldik." diye konuştu.
Mourinho, Real Madrid'deki döneminin hatırlatılması üzerine "Geldiğimde Şampiyonlar Ligi'ne ilk torbadan katılamayan, harika bir tarihi olmasına rağmen kadrosundaki en önemli oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden ötesini göremeyen bir takım vardı. Real Madrid'den ayrıldığımda Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 yarı final oynamış, ilk torbaya yükselmiş ve lig şampiyonluğu yaşamış bir takım bıraktım." yorumunu yaptı.
Portekizli teknik adam, United'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bale hakkında ise şunları kaydetti:
"Yarın sahaya çıkması, Real Madrid'de kalmak istediğinin açık bir sinyali olur. Oynamazsa onu isteyen diğer kulüpler gibi biz de elimizden geleni yaparız. Eğer Bale, Real Madrid'in çıkış kapısına yönelirse kapının diğer tarafında bekleyip onun için mücadele etmek isterim."
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Manchester United arasındaki maç, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:54
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Anlaşma tamam!
Toplam 4
Yorum
ASLANKRAL1905-13 ASAMOAH GELSİN DERTLER BİTSİN.......EN BÜYÜK CİMBOMMMM..
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 46
Yorum
Komiksiniz Butun Fenerbahçe camiasina bir pisikolaga gorunmelerini tafsiye ederim.
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 24
Yorum
Gerçek Gorunen koy klavuz istemiyor. Fenerbahçeli taraftarlara, siz hakkettiginiz yerdesiniz.Bu yonetimle size sampiyonluk hayal.baskette basarilar
Mourinho: Gareth Bale'i isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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