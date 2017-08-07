Milli atlet Dünya Şampiyonası finaline yükseldi

Avrupa Şampiyonu Yasmani Copello, yarı finalin üçüncü serisinde 48.91'lik bir derece yaparken, son anda yavaşladı ve Katarlı Abderrahman Samba'ya geçildi. Bu seride iki atlet finale kalırken, Yasmani'nin arkasında kalan Amerikalı Eric Futch son sekize adını yazdıramadı.



2015 Pekin'de de finalde yarışıp altıncı olan Yasmani Copello, kariyerinin ikinci finalinde madalya için sahne alacak. 9 Ağustos Çarşamba gecesi koşulacak olan 400 metre engelli finalinde şu isimler yer alacak: Kerron Clement (ABD – Son Olimpiyat Şampiyonu), Karsten Warholm (Norveç), Juander Santos (Dominik Cumhuriyeti), Kemar Mowatt (Jamaika), Abderrahman Samba (Katar), Yasmani Copello (Türkiye), TJ Holmes (ABD), Kariem Hussein (İsviçre)