Milli atlet Dünya Şampiyonası finaline yükseldi
Türkiye'nin en önemli atletlerinden Yasmani Copello Escobar, Londra'da Eda Tuğsuz'dan sonra finale yükselen ikinci isim oldu. Dünya Şampiyonası dördüncü gününün akşam seansında 400 metre engelli yarı finaline çıkan Yasmani, serisini ikinci sırada tamamlayıp adını çarşamba günkü finale yazdırdı.
Avrupa Şampiyonu Yasmani Copello, yarı finalin üçüncü serisinde 48.91'lik bir derece yaparken, son anda yavaşladı ve Katarlı Abderrahman Samba'ya geçildi. Bu seride iki atlet finale kalırken, Yasmani'nin arkasında kalan Amerikalı Eric Futch son sekize adını yazdıramadı.
2015 Pekin'de de finalde yarışıp altıncı olan Yasmani Copello, kariyerinin ikinci finalinde madalya için sahne alacak. 9 Ağustos Çarşamba gecesi koşulacak olan 400 metre engelli finalinde şu isimler yer alacak: Kerron Clement (ABD – Son Olimpiyat Şampiyonu), Karsten Warholm (Norveç), Juander Santos (Dominik Cumhuriyeti), Kemar Mowatt (Jamaika), Abderrahman Samba (Katar), Yasmani Copello (Türkiye), TJ Holmes (ABD), Kariem Hussein (İsviçre)
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:27
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
dionysos hangi at ..
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Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor
Toplam 13
Yorum
Güzel haber Güzel haber Doğru olmasa da güzel haber Bu adama verecek para nerde Adam senede25 30milyon alıyor Sen3 4 milyona mı alacan
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
camia FBliler, Lensi asagilayarak haksizlik ediyorsunuz. Bizde müthis oynadi. Bize düsen, Lense yolun acik olsun demektir. Gerisini BJK düsünsün
Milli atlet Dünya Şampiyonası finaline yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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