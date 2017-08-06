 Terzioğlu: En özel desteklerden biri – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Terzioğlu: En özel desteklerden biri

    Terzioğlu: En özel desteklerden biri

    Kupaya isim sponsoru olan Turkcell'in Genel Müdürü , zorlu maç öncesi iki takıma da başarılar diledi.

    Terzioğlu, "Turkcell olarak, Türk sporunun gelişmesine katkı sunuyoruz. Sporla ilk işbirliğimiz A Milli Takımımızla başladı. 2002'den bu yana Türk futbolunun gelişmesi için çalıştık. Milli Takım ana sponsorluğumuzun yanı sıra Türk futboluna değer katmak için Süper Lig isim sponsorluğu, Anadolu takımlarına forma desteği sağladık. Turkcell Süper Kupa da verdiğimiz desteklerin en özellerinden biri" dedi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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