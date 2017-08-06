Terzioğlu: En özel desteklerden biri

Kupaya isim sponsoru olan Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, zorlu maç öncesi iki takıma da başarılar diledi.

Terzioğlu, "Turkcell olarak, Türk sporunun gelişmesine katkı sunuyoruz. Sporla ilk işbirliğimiz A Milli Takımımızla başladı. 2002'den bu yana Türk futbolunun gelişmesi için çalıştık. Milli Takım ana sponsorluğumuzun yanı sıra Türk futboluna değer katmak için Süper Lig isim sponsorluğu, Anadolu takımlarına forma desteği sağladık. Turkcell Süper Kupa da verdiğimiz desteklerin en özellerinden biri" dedi.