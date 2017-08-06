 Neymar gollere tribünde sevindi – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    gollere tribünde sevindi

    Neymar gollere tribünde sevindi
    'ı alarak asrın transferini gerçekleştiren PSG, Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçandı evinde ağırladığı Amiens'i 2-0 yendi. Cavani ve Pastore'nin gollerine tribünde sevinen Neymar, "Burası bir sihir ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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