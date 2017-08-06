Lucescu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda

Türk Milli Takımı'nın başına geçen Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ve TFF Başkanvekili Ali Dürüst ile birlikte Turkcell Süper Kupa maçının oynandığı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki yerini aldı. 100'üncü yılında Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Rumen teknik adam böylece eski takımını tribünden takip etmiş olacak. Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu; Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Cenk Tosun gibi isimleri de yakın takibe almış olacak.