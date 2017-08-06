Lucescu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda
Milli Takımlar Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçını tribünden takip ediyor.
Türk Milli Takımı'nın başına geçen Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ve TFF Başkanvekili Ali Dürüst ile birlikte Turkcell Süper Kupa maçının oynandığı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki yerini aldı. 100'üncü yılında Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Rumen teknik adam böylece eski takımını tribünden takip etmiş olacak. Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu; Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Cenk Tosun gibi isimleri de yakın takibe almış olacak.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:23
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 22
Yorum
gs bu daha net adamlar maaşında iyileştirme yap kal dediler ama sneijder gitmek için yapmadı nice 1,8 e oynar yani yönetim değil kendisi gitti
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Talisca'da flaş gelişme!
Toplam 5
Yorum
cahiilik basa bela :D biz iyiyiz koc talisca gider fiko bir baskasını bulur sen bizi bırakta kendi takımının durumuna bak :D
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Kayseripor’da izdihamlı store açılışı
Toplam 1
Yorum
Alperen Ne zamandır Kayseri bu heyecanı yaşayamıyordu. İyi sonuçlar ivmeyi yukarı doğru tırmandırır.
Lucescu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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