 Lucescu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Lucescu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda

    Lucescu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda

    Milli Takımlar Teknik Direktörü , Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçını tribünden takip ediyor.

    Türk Milli Takımı'nın başına geçen , yardımcısı Tayfur Havutçu ve TFF Başkanvekili Ali Dürüst ile birlikte Turkcell Süper Kupa maçının oynandığı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki yerini aldı. 100'üncü yılında Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Rumen teknik adam böylece eski takımını tribünden takip etmiş olacak. Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu; Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Cenk Tosun gibi isimleri de yakın takibe almış olacak.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:23
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