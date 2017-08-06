ATV’de ‘Süper’ heyecan

TİGANA

Turkcell'in sponsorluğunda, 11. kez düzenlenen Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa galibi Atiker Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. İlk kez Samsun'da yapılacak olan organizasyonda takımlar ilk kez birbirlerine rakip olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele ATV'den HD kalitesinde yayınlanacak. Geçen sezon G.Saray'a kaptırdığı kupayı bu defa müzesine götürmek isteyen Beşiktaş'ta 3 oyuncunun (Atınç, Töre, Gönül) sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca Talisca da forma giyemeyecek. Yeni transfer Pepe'nin ise 11'de olması bekleniyor. Konyaspor'da ise sakat ve cezalı yok.Süper Kupa, geçen ay hizmete giren Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Temeli 2013'te atılan stat, UEFA kriterlerine uygun 33 bin 919 seyirci kapasitesine sahip. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın açılış törenin de gerçekleştirildiği stat, Samsunspor'un 29 Temmuz'da MK E Ankaragücü ile oynadığı hazırlık maçıyla hizmete açıldı.İlk 3 senesi Almanya'da oynanan Süper Kupa, sonrasında Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı F.Bahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kaldıran takım ise 5 kezle G.Saray. F.Bahçe 3 kez aldığı kupayı, Beşiktaş ile Trabzon birer kez müzesine koydu.Ligde son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da 5., Konyaspor ise ilk kez mücadele edecek. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, daha sonra bu organizasyonda 3 kez boy göstermesine rağmen mutlu sona ulaşamadı. Kartal, rakibine üstünlük sağlaması durumunda 10 yıl sonra bu kupayı müzesine götürecek.Siyah-beyazlı ekibe tek Süper Kupa'yı Fransız teknik adam Jean Tigana kazandırdı. Tigana, 2005-07 dönemlerinde görev yaparken 2006'da Süper Kupa'yı alan takımın başında bulundu. Ertuğrul Sağlam'ın hocalık yaptığı dönemde 2007'deki Süper Kupa'yı F.Bahçe'ye kaptıran Kartal, 2009'da Mustafa Denizli ile bu organizasyonda başarılı olamadı.Şenol Güneş, teknik adamlık kariyerinde 8. kupasını kazanmak istiyor. Kariyeri boyunca 2 kez lig şampiyonluğu kupasını kaldıran tecrübeli hoca, Türkiye Kupası'nı da 2 kez çalıştırdığı takıma kazandırdı. Güneş, tamamı Trabsonspor'u çalıştırdığı dönemlerde olmak üzere birer kez de TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası kazanma sevinci yaşadı.