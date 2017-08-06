ATV’de ‘Süper’ heyecan
Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası galibi Konyaspor, saat 20.45’te Turkcell Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. 5. finaline çıkacak olan Beşiktaş 2’nci, Konya ise ilk kupasının peşinde.
İLK KEZ SAMSUN'DA
Süper Kupa, geçen ay hizmete giren Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Temeli 2013'te atılan stat, UEFA kriterlerine uygun 33 bin 919 seyirci kapasitesine sahip. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın açılış törenin de gerçekleştirildiği stat, Samsunspor'un 29 Temmuz'da MK E Ankaragücü ile oynadığı hazırlık maçıyla hizmete açıldı.
EN ÇOK G.SARAY ALDI
İlk 3 senesi Almanya'da oynanan Süper Kupa, sonrasında Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı F.Bahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kaldıran takım ise 5 kezle G.Saray. F.Bahçe 3 kez aldığı kupayı, Beşiktaş ile Trabzon birer kez müzesine koydu.
10 YILLIK HASRET
Ligde son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da 5., Konyaspor ise ilk kez mücadele edecek. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, daha sonra bu organizasyonda 3 kez boy göstermesine rağmen mutlu sona ulaşamadı. Kartal, rakibine üstünlük sağlaması durumunda 10 yıl sonra bu kupayı müzesine götürecek.
TEK KUPA TİGANA İLE
Siyah-beyazlı ekibe tek Süper Kupa'yı Fransız teknik adam Jean Tigana kazandırdı. Tigana, 2005-07 dönemlerinde görev yaparken 2006'da Süper Kupa'yı alan takımın başında bulundu. Ertuğrul Sağlam'ın hocalık yaptığı dönemde 2007'deki Süper Kupa'yı F.Bahçe'ye kaptıran Kartal, 2009'da Mustafa Denizli ile bu organizasyonda başarılı olamadı.
GÜNEŞ 8.'Yİ İSTİYOR
Şenol Güneş, teknik adamlık kariyerinde 8. kupasını kazanmak istiyor. Kariyeri boyunca 2 kez lig şampiyonluğu kupasını kaldıran tecrübeli hoca, Türkiye Kupası'nı da 2 kez çalıştırdığı takıma kazandırdı. Güneş, tamamı Trabsonspor'u çalıştırdığı dönemlerde olmak üzere birer kez de TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası kazanma sevinci yaşadı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
ATV’de ‘Süper’ heyecan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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