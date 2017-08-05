TFF'de FETÖ depremi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinden Arif Koşar'ın ismini üye listesinden çıkardı.



HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Arif Koşar'ın isminin yönetim kurulu listesinden çıkarılmasıyla ilgili olarak TFF'den henüz bir açıklama yapılmadı. Koşar'ın FETÖ'yle bağlantısı olduğu iddiasıyla isminin listeden çıkarıldığı ileri sürülüyor.



TUTUKLAMA KARARI İDDİASI

Manisa'da yaklaşık 11 yıl önce şehrin önde gelen siyasetçi ve iş adamları tarafından kurulan Manisa Ortak Girişim Grubu'nun satın aldığı Sümerbank arazisinin ihalesinde yaşanan usulsüzlük iddiası nedeniyle 5 iş adamı hakkında tutuklama kararı verildiği belirtilirken, Arif Koşar'ın da bu isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.