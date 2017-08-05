 TFF'de FETÖ depremi! – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    TFF'de FETÖ depremi!

    TFF'de FETÖ depremi!

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 'ın ismi üye listesinden çıkarıldı. Koşar'ın isminin FETÖ bağlantısı sebebiyle listeden çıkarıldığı iddia ediliyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinden 'ın ismini üye listesinden çıkardı.

    HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK
    Arif Koşar'ın isminin yönetim kurulu listesinden çıkarılmasıyla ilgili olarak TFF'den henüz bir açıklama yapılmadı. Koşar'ın FETÖ'yle bağlantısı olduğu iddiasıyla isminin listeden çıkarıldığı ileri sürülüyor.

    TUTUKLAMA KARARI İDDİASI
    Manisa'da yaklaşık 11 yıl önce şehrin önde gelen siyasetçi ve iş adamları tarafından kurulan Manisa Ortak Girişim Grubu'nun satın aldığı Sümerbank arazisinin ihalesinde yaşanan usulsüzlük iddiası nedeniyle 5 iş adamı hakkında tutuklama kararı verildiği belirtilirken, Arif Koşar'ın da bu isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:17
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