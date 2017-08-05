TFF'de FETÖ depremi!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koşar'ın ismi üye listesinden çıkarıldı. Koşar'ın isminin FETÖ bağlantısı sebebiyle listeden çıkarıldığı iddia ediliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinden Arif Koşar'ın ismini üye listesinden çıkardı.
HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK
Arif Koşar'ın isminin yönetim kurulu listesinden çıkarılmasıyla ilgili olarak TFF'den henüz bir açıklama yapılmadı. Koşar'ın FETÖ'yle bağlantısı olduğu iddiasıyla isminin listeden çıkarıldığı ileri sürülüyor.
TUTUKLAMA KARARI İDDİASI
Manisa'da yaklaşık 11 yıl önce şehrin önde gelen siyasetçi ve iş adamları tarafından kurulan Manisa Ortak Girişim Grubu'nun satın aldığı Sümerbank arazisinin ihalesinde yaşanan usulsüzlük iddiası nedeniyle 5 iş adamı hakkında tutuklama kararı verildiği belirtilirken, Arif Koşar'ın da bu isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:17
-
Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 22
Yorum
burak mehmet ekici ve valbuena ikisi de 10 numara değil mi arkadaşım?fenerbahçenin neden ihtiyacı var hala anlamadım?esas ortasaha ve solbek lazım
-
Sol beke 4 aday
Toplam 13
Yorum
ası fatıh terımde göndemde duşse o adamın gs başına gelmesı felaket olur ıgor yenı bı takım kurdu zaman verılse muhteşem bır gs ızlıyeceğız
-
Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 5
Yorum
Gsli Sen kimsin ki bizim kaptanı alasin ..
TFF'de FETÖ depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.