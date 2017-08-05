Süper Kupa maçı öncesi doping baskını

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ahmet Baydar'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bugün saat 16'da futbolcularımızın kamp yaptığı tesislerimize gelen TFF ekibi oyuncularımıza doping kontrolü gerçekleştirmiştir.

Pazar günü oynanacak ve tarihimizin en önemli maçlarından biri olan Süper Kupa Finali öncesi yapılan bu uygulama hepimizi şaşırtmıştır.

Kısa bir süre sonra Samsun'a doğru hareket edecek ve maça konsantre olmuş olan takımımızın böyle bir muamele görmesi kabul edilemez.

Sorumluluk noktasında bulunan ve tarafsız olması gereken görevlileri akl-ı selim hareket etmeye ve eşit muameleye davet ediyoruz."