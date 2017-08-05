Podolski ikinci kez sahaya çıktı

Galatasaray'da geçirdiği iki sezonun ardından Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Podolski, yeni takımındaki ikinci maçına çıktı. İlk maçında Omiya Ardija filelerini iki havalandıran ve sahadan 3-1 galip ayrılmasında önemli rol oynayan Podollski 90 dakika sahada kaldığı maçta, Vissel Kobe'nin Kashiwa Reysol'a 3-1 yenilmesine engel olamadı.

Deplasmanda oynanan maça Vissel Kobe iyi başlarken henüz 5. dakikada Masatoshi Mihara'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla sona eren maçın 50. dakikasında ise ev sahibi takım Diego'yla eşitliği yakaladı. Maçın 67. dakikasında Kobe'li Hideo Tanaka kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken, Kashiwa Reysol 10 kişi devam eden rakibi karşısında Cristiano'nun 72. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti. 76. dakikada ise Yuta Nakayama sahneye çıktı maçın skorunu belirledi: 3-1

Podolski'li Vissel Kobe 20 maç sonunda elde ettiği 29 puanla Japonya Ligi'nde 10. sırada yer alıyor.