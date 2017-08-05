Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un
Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada Feyenoord, penaltılarda Vitesse'yi 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı.
Hollanda Süper Kupası'nı, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda Vitesse'yi 4-2 yenen Feyenoord kazandı.
De Kuip Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Feyenoord, 7. dakikada Jens Toornstra'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Vitesse'nin kazandığı penaltı atışını 58. dakikada Alexander Büttner gole çevirdi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda iki takım da eşitliği bozamayınca penaltı atışlarına geçildi. Feyenoord, penaltıları 4-2 kazanarak kupaya uzandı.
Feyenoord, tarihinde 3. kez Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:19
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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