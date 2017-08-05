 Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un

    Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un

    Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada Feyenoord, penaltılarda Vitesse'yi 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

    Hollanda Süper Kupası'nı, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda Vitesse'yi 4-2 yenen Feyenoord kazandı.

    De Kuip Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Feyenoord, 7. dakikada Jens Toornstra'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Vitesse'nin kazandığı penaltı atışını 58. dakikada Alexander Büttner gole çevirdi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda iki takım da eşitliği bozamayınca penaltı atışlarına geçildi. Feyenoord, penaltıları 4-2 kazanarak kupaya uzandı.

    Feyenoord, tarihinde 3. kez Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:19
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