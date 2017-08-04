Serdar Taşçı'da iyi haber

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Serdar Taşçı, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Serdar Taşçı'dan iyi haber geldi.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın "Başka oyuncular gündeme gelse de fayda-maliyet analizleri ve kalite olarak bakıldığında Serdar'ın daha anlamlı olduğunu düşündük" açıklaması yaptığı Türk asıllı Alman oyuncunun sakatlığının geçtiği açıklandı. Spartak Moskova'dan yapılan açıklamada sezon başı çalışmalarını kaçıran Serdar'ın takımla birlikte idmanlara başladığı belirtildi.

