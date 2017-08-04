Serdar Taşçı'da iyi haber
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Serdar Taşçı, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın "Başka oyuncular gündeme gelse de fayda-maliyet analizleri ve kalite olarak bakıldığında Serdar'ın daha anlamlı olduğunu düşündük" açıklaması yaptığı Türk asıllı Alman oyuncunun sakatlığının geçtiği açıklandı. Spartak Moskova'dan yapılan açıklamada sezon başı çalışmalarını kaçıran Serdar'ın takımla birlikte idmanlara başladığı belirtildi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:53
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Başakşehir'e dev rakip
Toplam 57
Yorum
juan Galatasaray ile elendi diye dalga geçen bir kulüp zerre umrumda olmaz ! Takım olmuşlar ama bazı değerleri öğrenemeyen bir kulüp başakşehir.
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Fenerbahçe'den taraftarına jest
Toplam 5
Yorum
Ben arfa Alt yapı Artık şu takıma altyapıdan oyuncu alın güvenin ya.Ben arfayı bitirin kıyın paraya stoch neden oynamıyor hazırlık maçlarında çok iyi
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Fenerbahçe'den taraftarına jest
Toplam 5
Yorum
antakya fb Ben arfa ve limayı bekledik ama yönetim apaçık bu sene uefa ya katılmak için kadro kurduk diyor galiba.basket izleyeceğiz bu senede
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