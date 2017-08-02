FETÖ'cüleri açıkladı
Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve itirafçı olarak serbest bırakılan Bekir İrtegün, futboldaki FETÖ'cüleri açıkladı.
Medipol Başakşehir Spor Kulübü ile yurt dışına çıkmaya hazırlandığı sırada Atatürk Havalimanı'nda pasaportunun iptal edildiğini öğrenen ünlü futbolcu Bekir İrtegün savcılığa başvurdu. Bylockkullandığı için gözaltına alınan İrtegün savcılığa samimi itiraflarda bulundu. İrtegün'ün itirafçı olarak ifadesi alındı.
SPOR İMAMI DA FİRARDA
Akşam'da yer alan habere göre İrtegün'ün, İstanbul'da gece hayatına düşmemek için cemaate yakınlaştığını söyleyerek, cep telefonuna ByLock'u yükleyen kişinin de FETÖ'nün spor imamı olduğunu anlattı. İrtegün, ismini verdiği spor imamının, 17/25 Aralık operasyonlarının ardından 'dua göndeririz kamplarda kendini yalnız hissetmezsin' diyerek ByLock yüklediğini söyledi. Spor imamının da firari olarak arandığı öğrenildi. İrtegün, maçlar nedeniyle sohbetlere gidemiyordum dedi.
OPERASYON GENİŞLEYEBİLİR
İrtegün'e, Fenerbahçe Spor Kulübüne yönelik yapılan "Şike Kumpas" operasyonları da soruldu. İrtegün'ün bu sorulara, "cemaatin benden bu yönde bir talebi olmadı" dediği öğrenildi. İrtegün savcıya öyle isimler verdi ki itirafçı kabul edilerek serbest bırakıldı. Savcılık, itirafçı olan İrtegün'ün ifadelerinin içeriği konusunda Türk Milli Takımı ve spor camiasının zarar görmemesi için gizli kalmasına özen gösterdiği öğrenildi. Savcılık FETÖ'cülerle ilgili soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Operasyon önümüzdeki günlerde Türk futbolunun önemli isimlerine uzanabilir.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:46
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Konate reddedildi
Toplam 9
Yorum
Huseyin Eren ı verin üstede 3 milyon $ verin
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Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 9
Yorum
61 Burak alınsın tabi iyi golcü ama yıllık 3.5 milyon mantıklı mı ya herhalde giderek gençleşecek bu adam...26 yaşında 5 sat 32 de 4 e geri al
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Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 9
Yorum
nn 32 yaşındaki son transferini yapan bir futbolcuya bu para çok. Buradan başkana sesleniyorum: populist davranmayı bırak.
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