 Süper Kupa maçının hakemi belli oldu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

    Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

    Beşiktaş-Atiker Konyaspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçını yönetecek

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklama göre Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor ararsında oynanacak olan Süper Kupa maçını yönetecek.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle;

    2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş A.Ş. ile 2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2017'yi Fırat Aydınus yönetecek.

    Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:20
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