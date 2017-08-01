Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Atiker Konyaspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçını Fırat Aydınus yönetecek
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş A.Ş. ile 2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2017'yi Fırat Aydınus yönetecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:20
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Barzinho nerde sol ayak raket BJK orada :) sol ayagı raket gıbı olan futbolcuları topluyo masallah
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okan sımdı bunları konusmak boş.sozlesme yapılırken bunların dusunulmesı gerekmezmıydı..
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