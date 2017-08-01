Galatasaray'a rakip çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'i görevden almasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik patronunun kim olacağı merak konusu oldu. TFF yöneticileri bu görev için öncelikli olarak Beşiktaş'ı da çalıştıran Şenol Güneş'i düşünse de hem siyah-beyazlı kulüpten hem de tecrübeli çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine gözler tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan Medipol Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ya çevrildi. Bu hamleden de Medipol Başakşehir'in 'ret' cevabıyla vazgeçilirken, geriye Galatasaray'da da büyük başarılara imza atmış ve adı yine sarı-kırmızılı kulüple anılan Mircea Lucescu kaldı.

Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimlerinden istenilen karşılığı bulamayan TFF yönetimi ise Rumen teknik adamla anlaşma konusunda kararlı. Son sözü ise Galatasaray'ın da takıma dönme teklifinde bulunduğu Mircea Lucescu söyleyecek.