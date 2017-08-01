Galatasaray'a rakip çıktı
Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Mircea Lucescu için Türkiye Futbol Federasyonu da devrede!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'i görevden almasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik patronunun kim olacağı merak konusu oldu. TFF yöneticileri bu görev için öncelikli olarak Beşiktaş'ı da çalıştıran Şenol Güneş'i düşünse de hem siyah-beyazlı kulüpten hem de tecrübeli çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı.
Bunun üzerine gözler tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan Medipol Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ya çevrildi. Bu hamleden de Medipol Başakşehir'in 'ret' cevabıyla vazgeçilirken, geriye Galatasaray'da da büyük başarılara imza atmış ve adı yine sarı-kırmızılı kulüple anılan Mircea Lucescu kaldı.
Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimlerinden istenilen karşılığı bulamayan TFF yönetimi ise Rumen teknik adamla anlaşma konusunda kararlı. Son sözü ise Galatasaray'ın da takıma dönme teklifinde bulunduğu Mircea Lucescu söyleyecek.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:57
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
Yorum
FUTBOL USA TERIM MILLI TAKIMA UEFA VE FIFA'DAN YILIK KAZANDIRDIGI PARA 27MILYONUN UZERINDE MILLI TAKIM KAZANDIGI HER MACTA GELIR ARTAR. TFF750 MIL2017
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Beşiktaş'a Monacolu stoper!
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL BU YIL GALATASARAYIN İSTEYİPTE ALMADIGI YOK AYRICA NE TUNUS MUŞ KARDEŞİM ÜLKE TUNUSLU DOLDU YA YAV GİDİN KUZEYDEN ALIN
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
Yorum
TÜRKİYEM FATİHİN SUÇU YOK ÖNCE TFF NİN TARAFLI VE BAŞARISIZ GEÇMİŞİ ŞAİBELİ YÖNETİMİ BAŞKANI İSTİFA ETMELİ ZORLAMI ALDI TERİM PARAYI NANKÖRLER.
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