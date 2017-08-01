Emre Mor İtalya yolcusu
Yeni sezon hazırlıklarını Almanya da sürdüren İtalya Serie A kulüplerinden Fiorentina’nın hedefinde Dortmund’ta oynayan milli futbolcu Emre Mor var.
İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport'un "Fiorentina'nın hedefinde Mor" var haberi ile İtalyan kulübünün Emre Mor'u transfer etmek istediğini iddia etti. La Gazzetta'da yer alan haberde Fiorentina yöneticilerinin Emre Mor'u beğendikleri ve Mor için 13 milyon Euro'yu gözden çıkartmaya hazır oldukları yazıldı.
Öte yandan gazete haberde, "Fiorentina Mor için diğer rakiplerini geride bırakarak bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor, Fiorentina transferi sonlandırmak için bir adım daha ileride ve Mor'un takıma katılmasıyla sorun çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:45
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bjkli ıyı futbolcu çok ıyı Fb yi ucuracak
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lens gereksiz transfer olur q7 varken, g.tore ekim gibi donecekken lens icin para harcamak anlamsiz.bunun icin mi marcelo satildi? paraya kiyilip abou alinsin o zaman
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