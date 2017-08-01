 Emre Mor İtalya yolcusu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Emre Mor İtalya yolcusu

    Emre Mor İtalya yolcusu

    Yeni sezon hazırlıklarını Almanya da sürdüren İtalya Serie A kulüplerinden Fiorentina’nın hedefinde Dortmund’ta oynayan milli futbolcu Emre Mor var.

    Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren İtalya Seri A kulüplerinden Fiorentina'nın hedefinde milli oyuncu Emre Mor var. Fiorentina'dan Juventus kulübüne transfer olan Federico Bernardecshi'nin ardından yerini dolduracak isimlere odaklanan kulüp yöneticileri Emre Mor'u bir süredir yakından takip ediyor.

    İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport'un "Fiorentina'nın hedefinde Mor" var haberi ile İtalyan kulübünün Emre Mor'u transfer etmek istediğini iddia etti. La Gazzetta'da yer alan haberde Fiorentina yöneticilerinin Emre Mor'u beğendikleri ve Mor için 13 milyon Euro'yu gözden çıkartmaya hazır oldukları yazıldı.

    Öte yandan gazete haberde, "Fiorentina Mor için diğer rakiplerini geride bırakarak bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor, Fiorentina transferi sonlandırmak için bir adım daha ileride ve Mor'un takıma katılmasıyla sorun çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:45
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