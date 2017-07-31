Altın adamlar!
Deaflympics 2017’nin son gününde futbolcularımız tarih yazdı. Finalde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, mücadeleyi penaltılarla kazandı, müthiş bir zafere imza attı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Son penaltıların ardından şampiyonluğunu ilan eden Milli Takım futbolcuları büyük sevinç yaşarken, zaferin kahramanlarından kaleci Ersin, gözyaşlarını tutamadı. Hak ettikleri bir başarıyı elde ettiklerini kaydeden tecrübeli file bekçisi, "En başından bu yana bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu başarımız tüm Türkiye'ye armağan olsun. Uzun süredir oyunlar için çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Tek hayalimiz vardı. O da ev sahipliği yaptığımız olimpiyatlarda altın madalya kazanmaktı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" açıklamalarında bulundu.
ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan milli tekvandocu Merve Yazıcı'yı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında, tekvando branşında altın madalya kazanan Yazıcı'ya tebrik telgrafı gönderdi.
İLK TEBRİK BAKAN BAK'TAN
Futbol Milli Takımı'nı tebrik eden ilk isim Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Maçı eski bakan Akif Çağatay Kılıç ile birlikte izleyen Bakan Bak, ardından soyunma odasına gitti. Burada tebrik konuşması yapan Osman Aşkın Bak, "Türkiye sizinle gurur duyuyor. Çok büyük bir başarı elde ettiniz" dedi.
ŞİMŞEK VE GEÇİT KÜRSÜYE ÇIKTI
Oyunlarda mücadele eden erkek tekvandocularımız ise iki bronz madalya kazandı. 3.'lük müsabakalarına çıkan Batuhan Şimşek ve Osman Geçit, rakiplerini devirmeyi başardı. 80 kiloda mücadele eden Şimşek, Portekizli Helder Carreira Gomes'in 13-5 mağlup etti. Artı 80'de tatamiye çıkan Geçit ise Tayvanlı Cheng- Lin Hsieh'yi 28-13'le devirdi. Her iki sporcumuz da bu sonuçlarla bronzun sahibi oldu.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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Anadolu’nun gözdesi Hakan
Toplam 1
Yorum
öğretici ben olsam hakanı tutar serdar azizi öneririm bursaya 5 milyon euroya stoper lazımsa süper bir milli takımın süper stoperini çakarım onlara !
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''İşime son verildi!''
Toplam 2
Yorum
YILLARIN KURDU TAZMİNAT ALMADAN GİDER Mİ :-)) FATİH TERİM HİÇ BİR İŞİNİ KOLAY KOLAY YARIDA BIRAKMAZ.. ANCA BIRAKTIRILIR.. EE TABİİ ONUNDA BİR BEDELİ VAR..TAZMİNATINI ALMADAN GİTMEZDİ :-)
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Sola Uğur Çiftçi iddiası
Toplam 1
Yorum
CAROLE GİDERSE 2 Cİ SOL BEK ADAYI..!! AMA İLK 11 SOL BEKİ KESİN YABANCI OLUCAK...!
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