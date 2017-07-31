 Altın adamlar! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Altın adamlar!

    Altın adamlar!

    ’nin son gününde futbolcularımız tarih yazdı. Finalde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, mücadeleyi penaltılarla kazandı, müthiş bir zafere imza attı.

    23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın son müsabakasında A Milli Futbol Takımımız tarih yazdı. Ay-yıldızlı ekibimiz, 19 Mayıs Stadı'nda oynanan final maçında Ukrayna'ya şans tanımadı. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmazken, milliler penaltı atışlarında Ukrayna'yı yıktı. Penaltılarda Ukrayna'yı 4-3 mağlup eden Türkiye, tarihinde ilk kez Olimpiyat Şampiyonluğu ünvanını elde etti. İki penaltı atışında rakiplerine geçit vermeyen kaleci Ersin Mert, müthiş zaferin mimarı oldu. Deaflympics Samsun 2017'nin son gününe damgasını vuran ay-yıldızlı ekibimiz, 2012'deki dünya şampiyonluğunun ardından olimpiyat oyunlarında da zirveye çıkmayı başardı.



    GÖZYAŞLARI SEL OLDU
    Son penaltıların ardından şampiyonluğunu ilan eden Milli Takım futbolcuları büyük sevinç yaşarken, zaferin kahramanlarından kaleci Ersin, gözyaşlarını tutamadı. Hak ettikleri bir başarıyı elde ettiklerini kaydeden tecrübeli file bekçisi, "En başından bu yana bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu başarımız tüm Türkiye'ye armağan olsun. Uzun süredir oyunlar için çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Tek hayalimiz vardı. O da ev sahipliği yaptığımız olimpiyatlarda altın madalya kazanmaktı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" açıklamalarında bulundu.

    ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan milli tekvandocu Merve Yazıcı'yı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında, tekvando branşında altın madalya kazanan Yazıcı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

    İLK TEBRİK BAKAN BAK'TAN
    Futbol Milli Takımı'nı tebrik eden ilk isim Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Maçı eski bakan Akif Çağatay Kılıç ile birlikte izleyen Bakan Bak, ardından soyunma odasına gitti. Burada tebrik konuşması yapan Osman Aşkın Bak, "Türkiye sizinle gurur duyuyor. Çok büyük bir başarı elde ettiniz" dedi.

    ŞİMŞEK VE GEÇİT KÜRSÜYE ÇIKTI
    Oyunlarda mücadele eden erkek tekvandocularımız ise iki bronz madalya kazandı. 3.'lük müsabakalarına çıkan Batuhan Şimşek ve Osman Geçit, rakiplerini devirmeyi başardı. 80 kiloda mücadele eden Şimşek, Portekizli Helder Carreira Gomes'in 13-5 mağlup etti. Artı 80'de tatamiye çıkan Geçit ise Tayvanlı Cheng- Lin Hsieh'yi 28-13'le devirdi. Her iki sporcumuz da bu sonuçlarla bronzun sahibi oldu.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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