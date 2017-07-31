Altın adamlar!

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın son müsabakasındatarih yazdı. Ay-yıldızlı ekibimiz,'nda oynanan final maçında'ya şans tanımadı. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmazken, milliler penaltı atışlarında'yı yıktı. Penaltılarda Ukrayna'yı 4-3 mağlup eden, tarihinde ilk kezünvanını elde etti. İki penaltı atışında rakiplerine geçit vermeyen kaleci, müthiş zaferin mimarı oldu.'nin son gününe damgasını vuran ay-yıldızlı ekibimiz, 2012'deki dünya şampiyonluğunun ardından olimpiyat oyunlarında da zirveye çıkmayı başardı.Son penaltıların ardından şampiyonluğunu ilan eden Milli Takım futbolcuları büyük sevinç yaşarken, zaferin kahramanlarından kaleci, gözyaşlarını tutamadı. Hak ettikleri bir başarıyı elde ettiklerini kaydeden tecrübeli file bekçisi, "En başından bu yana bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu başarımız tüm'ye armağan olsun. Uzun süredir oyunlar için çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Tek hayalimiz vardı. O da ev sahipliği yaptığımız olimpiyatlarda altın madalya kazanmaktı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" açıklamalarında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan milli tekvandocu Merve Yazıcı'yı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında, tekvando branşında altın madalya kazanan Yazıcı'ya tebrik telgrafı gönderdi.Futbol Milli Takımı'nı tebrik eden ilk isim Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Maçı eski bakan Akif Çağatay Kılıç ile birlikte izleyen Bakan Bak, ardından soyunma odasına gitti. Burada tebrik konuşması yapan Osman Aşkın Bak, "Türkiye sizinle gurur duyuyor. Çok büyük bir başarı elde ettiniz" dedi.Oyunlarda mücadele eden erkek tekvandocularımız ise iki bronz madalya kazandı. 3.'lük müsabakalarına çıkanve, rakiplerini devirmeyi başardı. 80 kiloda mücadele eden Şimşek, Portekizli'in 13-5 mağlup etti. Artı 80'de tatamiye çıkan Geçit ise Tayvanlı Cheng- Lin Hsieh'yi 28-13'le devirdi. Her iki sporcumuz da bu sonuçlarla bronzun sahibi oldu.