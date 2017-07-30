 Pep'in öğrencileri Tottenham'ı dağıttı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Pep'in öğrencileri Tottenham'ı dağıttı

    Pep'in öğrencileri Tottenham'ı dağıttı

    Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester City, Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.

    Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, İngiltere'nin Manchester City ile Tottenham takımları karşılaştı.

    Manchester City, 10. dakikada John Stones, 72. dakikada Raheem Sterling ve 90+1. dakikada Brahim Diaz'ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

    Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:41
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