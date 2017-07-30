Pep'in öğrencileri Tottenham'ı dağıttı
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester City, Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.
Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, İngiltere'nin Manchester City ile Tottenham takımları karşılaştı.
Manchester City, 10. dakikada John Stones, 72. dakikada Raheem Sterling ve 90+1. dakikada Brahim Diaz'ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:41
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Terim’in tazminatını takip edeceğiz
Toplam 7
Yorum
Xxx Dinime küfreden müslüman olsa..Fb li Gs lı Bjk Ts lu ve diğer güzide taraftarlarımız birbirimizi bu tip adamlara bakıp üzmeyelim..
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Sıra Sosa’da
Toplam 9
Yorum
ahmet yılmaz bu yaşlı topçularla trabzon ne yapacak trabzonda hiç futbol aklı yokmuş yazık futbol şehri haa
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Sıra Sosa’da
Toplam 9
Yorum
yılmaz türkoğlu melo boşa çıkmış emekliliğinin dolmasına az bir zaman kalmış trabzon onuda alıversin sosa yı alıyo otuz iki yaşında durisa otuz altı
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