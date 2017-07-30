Millilerimiz Olimpiyat şampiyonu!
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere biten finalde Ukrayna'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Türkiye, altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye bu sonuçlar, dünya ve Avrupa şampiyonluğunun ardından olimpiyatlarda da şampiyonluğa ulaştı.
Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile eski bakan Akif Çağatay Kılıç da takip etti.
Organizasyonda Türkiye altın, Ukrayna gümüş ve Mısır bronz madalya alırken, takımlara madalyalarını Osman Aşkın Bak, Akif Çağatay Kılıç ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev verdi.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:58
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
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