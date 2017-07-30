 Maçı Sevilla, kupayı Arsenal kazandı! – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Maçı , kupayı kazandı!

    Maçı Sevilla, kupayı Arsenal kazandı!

    'in ev sahipliğinde düzenlenen 'ta şampiyon gol averajıyla ev sahibi oldu. Topçular finalde 'ya 2-1 yenilmesine rağmen gol averajıyla şampiyon oldu.

    Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 49'da ben Yedder 'yı 1-0 öne geçirdi. Lacazette 60. dakikada 'e beraberliği getirdi. N'zonzi'nin 66'daki harika golü skoru belirledi.

    Bu sonuçla iki takım da turnuvayı 9 puanla tamamladı. Daha fazla gol atan Arsenal şampiyon oldu.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:42
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