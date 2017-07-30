Maçı Sevilla, kupayı Arsenal kazandı!

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 49'da ben Yedder Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi. Lacazette 60. dakikada Arsenal'e beraberliği getirdi. N'zonzi'nin 66'daki harika golü skoru belirledi.



Bu sonuçla iki takım da turnuvayı 9 puanla tamamladı. Daha fazla gol atan Arsenal şampiyon oldu.