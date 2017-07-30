Arsenal'in ev sahipliğinde düzenlenen Emirates Cup'ta şampiyon gol averajıyla ev sahibi oldu. Topçular finalde Sevilla'ya 2-1 yenilmesine rağmen gol averajıyla şampiyon oldu.
Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 49'da ben Yedder Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi. Lacazette 60. dakikada Arsenal'e beraberliği getirdi. N'zonzi'nin 66'daki harika golü skoru belirledi.
Bu sonuçla iki takım da turnuvayı 9 puanla tamamladı. Daha fazla gol atan Arsenal şampiyon oldu.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:42
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
Maçı Sevilla, kupayı Arsenal kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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