Haydi coşturun bizi

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türkiye Erkek Milli Futbol Takımımız bugün Olimpiyat Şampiyonluğu için Ukrayna karşısında. Saat 16.00’daki maç A spor’dan naklen yayınlanacak

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımımız bugün Olimpiyat Şampiyonluğu için Ukrayna önüne çıkıyor. Canik 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'daki final maçı A spor'dan naklen yayınlanacak. Yarı final maçında İtalya'yı 4-0 yenen İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımımız final maçına bu yüksek moral ile çıkacak.



HİÇ YENİLMEDEN FİNALE

A Grubu'ndan Suudi Arabistan'ı 3-1, Mısır'ı 1-0 ve Venezuela'yı da 3-0 yenip, 3'te 3 yaparak çeyrek finale çıkan Erkek Futbol Milli Takımımız, çeyrek final maçında İran'ı 4-0 yenerek yarı finale çıkmıştı. İtalya'yı da yarı finalde 4-0 yenen Millilerimiz bugün Mısır'ı 1-0 ile geçerek finale çıkan Ukrayna'yı yenip geçtiğimiz yaz kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından bu yaz 'olimpiyat altını' almak istiyor. Öte yandan dün İtalya'yı 2-1 yenen Mısır üçüncü oldu.