Haydi coşturun bizi
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türkiye Erkek Milli Futbol Takımımız bugün Olimpiyat Şampiyonluğu için Ukrayna karşısında. Saat 16.00’daki maç A spor’dan naklen yayınlanacak
HİÇ YENİLMEDEN FİNALE
A Grubu'ndan Suudi Arabistan'ı 3-1, Mısır'ı 1-0 ve Venezuela'yı da 3-0 yenip, 3'te 3 yaparak çeyrek finale çıkan Erkek Futbol Milli Takımımız, çeyrek final maçında İran'ı 4-0 yenerek yarı finale çıkmıştı. İtalya'yı da yarı finalde 4-0 yenen Millilerimiz bugün Mısır'ı 1-0 ile geçerek finale çıkan Ukrayna'yı yenip geçtiğimiz yaz kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından bu yaz 'olimpiyat altını' almak istiyor. Öte yandan dün İtalya'yı 2-1 yenen Mısır üçüncü oldu.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:07
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
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