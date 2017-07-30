Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Ganalı futbolcu, Bursa'da köy takımına 10 kilo zeytinyağı karşılığında transfer oldu.
İZLEYENLER FUTBOLUNA HAYRAN KALDI
Turnuvada ilk maçında sahaya Yörükalispor formasıyla çıkan Sumaıla, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mudanya sahasında oynanan turnuvada ikinci maçında Ülkü75spor'a karşı Yörükalispor formasıyla oynamaya hazırlanan Mohammed Sumaıla, ilk maçında oynadığı futbolla göz doldurunca rakibi korkuttu. İkinci maçında oyuna engellemeler yüzünden giremeyen Sumaıla, itirazlar sonunda maçın 20'inci dakikasında oyuna girdi. Mohammed Sumaıla'nin takımı Yörükalispor, Ülkü75spor'a ikisi penaltıdan olmak üzere 3-2 mağlup oldu.
"SEVE SEVE KABUL ETTİM"
İzmir Gaziemirspor'da bir dönem beraber oynadığı takım arkadaşı Tayfun Albayrak'ın daveti üzerine 1 ay sürecek turnuvada oynamak için Yörükalispor'a transfer olduğunu ifade eden Ganalı futbolcu Mohammed Sumaıla, "25 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de amatör takımlarda futbol oynuyorum. Bu zamana kadar Torbalı, Tire, Soma ve Gaziemir takımlarında futbol oynadım. Önümüzdeki sezon için Kütahya takımına transfer oldum. Lig arasında ise Mudanya'da 1 aylık düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için Yörükalispor'a transfer oldum. İlk defa bir köy takımında oynuyorum. Gaziemirspor'dan takım arkadaşım olan Tayfun Albayrak'ın daveti üzerine köy takımına geldim. Köy takımında oynamak için ücret almayacağım, köylüler ise bana kendi ürettikleri zeytinlerden elde ettikleri zeytinyağı vereceklerini söyledi. Ben de seve seve kabul ettim. Hayalim Türkiye'de birinci ligde futbol oynamak" dedi.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:00
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Terim’in tazminatını takip edeceğiz
Toplam 7
Yorum
Xxx Dinime küfreden müslüman olsa..Fb li Gs lı Bjk Ts lu ve diğer güzide taraftarlarımız birbirimizi bu tip adamlara bakıp üzmeyelim..
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Sıra Sosa’da
Toplam 9
Yorum
ahmet yılmaz bu yaşlı topçularla trabzon ne yapacak trabzonda hiç futbol aklı yokmuş yazık futbol şehri haa
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Sıra Sosa’da
Toplam 9
Yorum
yılmaz türkoğlu melo boşa çıkmış emekliliğinin dolmasına az bir zaman kalmış trabzon onuda alıversin sosa yı alıyo otuz iki yaşında durisa otuz altı
Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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