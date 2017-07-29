 Sahaya renk kattılar – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Sahaya renk kattılar

    Sahaya renk kattılar

    Süper Lig'e verdiği reklamlarla adından söz ettiren ve "Hakem maç bitti " repliği ile tanınan Dyo, Antalya'da 'Usta Ligi Türkiye Şampiyonası' düzenleyerek bu defa işin organizasyon kısmında yer aldı.

    Türkiye'nin 10 bölgesinden gelen boyacılar, bu kez hünerlerini sahada gösterdiler. 2 ayrı grupta oynanan 20 maç ve yarı finalin ardından Diyarbakır ile Antalya Bölge takımları finale adını yazdırdı. Büyük ilgi gören turnuvanın final maçı da adına yakışır kalitedeydi. 1-0 geriye düşse de yılmayan Diyarbakır, ev sahibi Antalya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kupayı, Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı Serdar Oran'dan alan boyacı futbolcular büyük sevinç yaşarken, Oran, "Şimdiye kadar evlerimizi renklendiriyordunuz 4 gündür de sahaları renklendirdiniz" diyerek turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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    Dyo
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